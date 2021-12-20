شاهد .. لن تصدق: أول ظهور صادم اذهل جميع الاردنيين لـ جنى مقداد نجمة طيور الجنه.. بعد أن خسرت الكثير من وزنها.. اتفرج كيف أصبح شكلها ؟

انت الان تتابع خبر لن تصدق: أول ظهور صادم اذهل جميع الاردنيين لـ جنى مقداد نجمة طيور الجنه.. بعد أن خسرت الكثير من وزنها.. اتفرج كيف أصبح شكلها ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/20 الساعة 12:30 مساءً | (هبه الوهالي )

ظهرت ​جنى مقداد​، نجمة طيور الجنة بأحدث صورة لها نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، بإطلالة صدمت المتابعين، فبدت وكأنها خسرت الكثير من وزنها.

حيث علقت على الصورة بسؤال: "مساء الخير. كيفكم؟ وكيف الدوام معكم؟ شو بتفضلوا يكون الدوام حضوري ولا أون لاين؟ أنا عن نفسي بحب أداوم بالمدرسة اكتر".



وكان لافتاً جواب شقيقها المعتصم بالله مقداد المشهور بـ"عصومي" إذ كتب :"اللي بننجح فيه بسرعة". يشار إلى أن جنى إحتلت شاشات التلفزيونات في جميع البيوت،

وردد أغانيها الكبار مثل الصغار، وهي تعد من أفضل المنشدين على قناة طيور الجنة، ونالت شهرة واسعة بفترة وجيزة.

وكانت نجمة طيور الجنة جنى مقداد قد تعرضت للانتقادات بعد ظهورها بجانب شقيقها المعتصم با الله، في حفل زفاف الوليد مقداد، وذلك بعد ان ظهرت كاشفة لشعرها، وواضعة الكثير من مساحيق التجميل على وجهها.

حيث اعتبر الكثير من المتابعين أن جنى لم تعد طفلة ويجب عليها أن تظهر محتشمة ويجب عليها تغطية الشعر وارتداء الحجاب.