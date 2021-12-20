شاهد .. شمس الكويتية تفقد عقلها وتظهر بإطلالة جريئة في البحر وما فعلته مع مرافقها صادم للغاية

انت الان تتابع خبر شمس الكويتية تفقد عقلها وتظهر بإطلالة جريئة في البحر وما فعلته مع مرافقها صادم للغاية والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الفنانة ​شمس الكويتية​، موجة واسعة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول مقطع فيديو جريء وحديث لها.

وظهرت النجمة الكويتية في مقطع الفيديو، خلال رحلة بحرية، على متن قارب وهي تجلس على رأس مقعد القارب، وتتكىء على كتف أحد مرافقيها بجرأة شديدة، وتدخل في نوبة ضحك مثيرة.

واعتبر متابعون إطلالة الفنانة شمس الكويتية، بهذه الطريقة، خادشة للحياء، وتثير غرائز المراهقين والشباب المتابعون لها على مواقع التواصل الاجتماعي.فيما عبر آخرون عن إعجابهم بشمش الكويتية، وبإطلالتها الجريئة وعلقوا على مقطع الفيديو بعبارات وكلمات واشكال تتضمن الإشادة والتغزل بالفنانة.

ومؤخرا احيت الفنانة شمس الكويتية حفلاً ضخماً في العراق وسط حشد كبير من محبيها الذين ملأوا المقاعد على المدرجات استعداداً للقاء نجمتهم المفضلة.

وارتدت النجمة الكويتية، فستاناً طويلاً وضيفا باللون الأصفر، وشاركت جمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا، بصورة من اطلالتها على المسرح.

وعلّقت على الصورة قائلة: "اسحبوا الصورة وشوفوا جمال محبيني وجمهوري العراقي الرائع اللي يحبونه العراقيين محظوظ لان مافي اجمل من محبتهم. نلتقي قريباً جداً بإذن الله".

كما نشرت شمس مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام، ظهرت فيه تتجوّل في شوارع بغداد، وقالت: "نحن الآن في شارع عمر عبد العزيز، ورايحين الأعظمية". مضيفة: "هذا أنا في الشارع، لا في حاجة لا درع واقي ولا كلام فاضي".

وتصدرت النجمة الكويتية، الترند على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن تداول رواده فيديو يظهرها ترقص رقصة عراقية، أثناء إحيائها حفل فني في العراق ضمن فعاليات مهرجان بابل الدولي.

ووجهت الفنانة شمس، اعضاء الفرقة الموسيقية بأن يعزفوا لها، قائلة: "معزوفة"، ثم ترقص على أنغامها وهي على المسرح، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور.

وحظي الفيديو بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولونه مع مقاطع أخرى من الحفل تظهر في احداها شمس الكويتية، تناشد رئيس الوزراء بمعالجة شخص مصاب في مرض السرطان يدعى احمد، وعلق متابع عليه: "شكرا جزيلا لمشاعركِ ولوقفتك وهذا الامر ليس بجديد عليكِ".