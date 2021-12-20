شاهد .. مفاجأة صادمة .. لن تصدق ان هذا الفنان الكبير هو والد الفنانة الخليجية أحلام ( اتفرج الصور )

انت الان تتابع خبر مفاجأة صادمة .. لن تصدق ان هذا الفنان الكبير هو والد الفنانة الخليجية أحلام ( اتفرج الصور ) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت المطربة الإماراتية أحلام، صور لوالدها مؤخرا ، عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر.

وعلقت أحلام على الصورة قائلة: “اللهم ارحم والدي واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأجعل هذه الأيام المبروكة خير أيامه واحسنها يارحيم واكتب طولة العمر لوالدتي وعائلتي وأحبائي يارب”، واتبعت المنشور بهاشتاج: “#جمعة_مباركة”.وقد لاقى منشور الفنانة الإماراتية، تفاعل كبير من قِبل متابعيها الذين دعوا لوادها بالرحمة والغفران، وعلق أحد المتابعين قائلًا: “الله يرحمه انا سمعتله أغاني مش موجودة فاليوتيوب وحقيقة اختياراته جميلة ومتنوعة بالرغم ما كان في وسائل وانتشار للأغاني زي الوقت الحالي عنجد فنانة بنت فنان الله يغفرله وتشوفيه بالجنة يا أم فاهد.

فالجدير بالذكر، أن والد الفنانة أحلام هو المغني الشعبي الإماراتي “علي الشامي”. كما أن اسمها الحقيقي “ميثاء”، وأطلق والدها عليها اسم أحلام، وذلك تقديرًا لدور طبيبة مصرية اسمها أحلام، قامت بإسعافها وهي رضيعة من جرح خطير في جبينها أُصيبت به عندما سقطت من يديّ شقيقتها.

ويُشار إلى أن أحلام تُعد من أغني الفنانات في الشرق الأوسط، وأكثرهن أجرًا، حيث تمتلك منزلين في كل من قطر ودبي ومصر، بالإضافة إلى شقتين في لبنان، وشقة أخرى في باريس.

كما أنها متزوجة من بطل الرالي القطري “مبارك الهاجري”، وبزواجها منه حصلت على الجنسية القطرية، وأنجبت منه ثلاثة أبناء، وهم( فاهد، وفاطمة، ولولوة).