شاهد .. اتفرج :ظهور شبيهة للفنانة المصرية ..دنيا سمير غانم..لن تصدق مدى الشبهه بينهما والجمهور : فولة وانقسمت نصين ؟

انت الان تتابع خبر اتفرج :ظهور شبيهة للفنانة المصرية ..دنيا سمير غانم..لن تصدق مدى الشبهه بينهما والجمهور : فولة وانقسمت نصين ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/20 الساعة 02:00 مساءً | (هبه الوهالي )

الفنانة المصرية دنيا سمير غانم التريند علي مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الأخيرة، بعد أنتشار صورة لـ سارة جاما لاعبة فريق يوفنتوس الإيطالي،

وأحدث التطابق المذهل في الشبه بينها وبين الفنانة المصرية ضجةً كبيرة. وتداول المتابعون الصورة معلقين عليها تعليقات كوميدية.



حيث أنه بمجرد نشر الفريق الإيطالي لكرة القدم النسائية عن قميصه الإحتياطي للموسم الجديد، وظهرتآ سارة جاما مدافعة إيطاليا البالغة من العمر 31 عاما، وهي ترتدي القميص، اعتقد الجمهور أن دنيا سمير غانمآ قد انضمت للفريق.

وانهالت ردود الفعل ما بين الصدمة والسخرية، وجاءت التعليقات “‏يخلق من الشبه اربعين اهو ده واحدة من الاربعين دنيا سمير غانم إيطاليا… تم استحضار شخصيةآآ دنيا سمير غانمآآ في فيلم الفرح وصنع منها كلاعبة كرة قدم في فريق محلي”.



وعلي الصعيد الفنى، تستأنف النجمة دنيا سمير غانم تصوير مشاهدها في “فيلم تسليم أهالى” بعد عيد الأضحى مباشرة، وتجمع المشاهد بينها وبين هشام ماجد ولوسى وعدد آخر من النجوم،

الفيلم من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى؛ وتدور الأحداث حول مطاردة الفنانة لوسى لـ بطلة الفيلم خلال الأحداث

وذلك بسبب حبها الشديد لـ هشام ماجد الذى يجسد دور البطولة أمام دنيا، مما يضطرهما إلى الهروب من لوسى لكى يتزوجان وتدور الأحداث بينهما في إطارٍ كوميدى .

وتبلغ سارة جاما من العمر 31 عامًا، حيث ولدت عام 1989 لأم إيطالية وأب كونجولي، فيما شاركت على المستوى الدولي مع منتخب ايطاليا، ولعبت مع الأزوري في 112 مباراة، وسجلت 6 أهداف.



وتلعب سارة جاما حاليًا لصالح فريق يوفنتوس في خط الدفاع، وسبق لها أن لعبت لعدة أندية منها باريس سان جيرمان الفرنسي ما بين عامي 2013و2015، وانضمت ليوفنتوس عام 2017.



وتوجت سارة جاما مع فريق بريشيا كالتشيو فيمينيلي بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي وكأس إيطاليا موسم 2015-2016، فيما فازت مع يوفنتوس بالدوري في 3 مواسم 2017-2018 و2018-2019 و2019-2020، وكأس إيطاليا موسم 2018-2019 .



كما توجت سارة جاما بالسوبر النسائي الايطالي مع بريشيا كالتشيو فيمينيلي عامي 2015 و2016، ومع يوفنتوس عام 2019.