شاهد .. بوقاحة غير معهودة.. على غرار مهلقا جابري النجمة ايمان العميري.. تستعرض عوراتها بالمايوه بأقوى جلسة تصوير صاروخية وتشعل الجمهور؟

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انت الان تتابع خبر بوقاحة غير معهودة.. على غرار مهلقا جابري النجمة ايمان العميري.. تستعرض عوراتها بالمايوه بأقوى جلسة تصوير صاروخية وتشعل الجمهور؟ والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/20 الساعة 02:30 مساءً | (هبه الوهالي )
شاركت نجمة ستار أكاديمي التونسية إيمان العميري مع متابعيها صورة جديدة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.
وأطلت إيمان من المسبح ليلًا بمايوه جريءلفت أنظار المتابعين بشكل كبير.
يعتذر ()عن تشر هذه الصوره احتراماً وتقديراً لمتابعينا الكرام.