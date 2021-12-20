شاهد .. اتفرج تحول نجلاء فتحي من الجمال الصارخ الى زومبي حقيقي واخر صورة لها بعد ان تخطت السبعين عاماً صدمت كل من شاهدها

انت الان تتابع خبر اتفرج تحول نجلاء فتحي من الجمال الصارخ الى زومبي حقيقي واخر صورة لها بعد ان تخطت السبعين عاماً صدمت كل من شاهدها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد مرور 21 عاماً اعتزال الفنانة القديرة نجلاء فتحي، رغم غيابها الطويل عن شاشة السينما، الا انها تميزت بملامحها الجميلة التي جذبت الأنظار إليها، إذ تعتبر من جميلات الشاشة السينمائية.

الفنانة نجلاء فتحي، تبلغ من العمر 70 عاما، وتعتبر من اكثر الفنانات المحببة في قلوب جمهورها، حيث لديها رصيد كبير من الأعمال الفنية، وهي أيضًا صاحبة قصة الحب المميزة مع زوجها الراحل الإعلامي حمدي قنديل، ومنذ وفاته فضلت الاختفاء بعيدًا عن الأنظار، وكان آخر أعمالها فيلم «بطل من الجنوب» عام 2000.

آخر ظهور للفنانة نجلاء فتحي في شهر مايو 2020، حين هنأت المخرج محمد خضر زوج ابنتها الوحيدة، ياسمين أبوالنجا، بعيد ميلادها، عبر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، متمنية خلاله عودته من الإمارات العربية المتحدة إلى مصر سالمًا: «كل سنة وأنت طيب يا محمد.. وعيد ميلاد سعيد يا حبيبي وترجعلنا بألف سلامة».

لازالت الفنانة نجلاء فتحي، تحتفظ بجمالها وأناقتها، وشعرها المنسدل، رغم تقدم السن، إذ أبدى متابعيها إعجابهم بجمالها، من خلال تفاعلهم على الفيديو: «دائمة الجمال والأناقة»، «لسة حلوة زي ما أنتي»، «قمر والله»، «ربنا يديكي الصحة دايمًا»، «ربنا يحفظك طول العمر جميلة وأنيقة».

والجدير بالذكر أن الفنانة نجلاء فتحي اعتزلت الفن عام 2000 بعدما تعرض فيلمها "بطل من الجنوب عزيز عيني"، لمؤامرة رفعه من دور العرض السينمائي، وتوقف مسلسلها "وجه القمر"، فتفرغت للأعمال الخيرية.