شاهد .. من منا لا يتذكر الإعلامي السعودي الشهير داود الشريان.. لن تصدق كيف أصبح شكله الان بعد أن خسر معظم وزنه في احدث ظهورا له؟اتفرج

انت الان تتابع خبر من منا لا يتذكر الإعلامي السعودي الشهير داود الشريان.. لن تصدق كيف أصبح شكله الان بعد أن خسر معظم وزنه في احدث ظهورا له؟اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/20 الساعة 04:00 مساءً | (هبه الوهالي )

نشر نجل الإعلامي داود الشريان مقطع فيديو جديدا لوالده مع عدد من أحفاده الصغار وهم يمارسون الرسم على الجدران.

وقال محمد داود الشريان في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” معلقاً على مقطع الفيديو: “الوالد حفظه الله يعلم أحفاده الرسم”.



وكانت نحافة داود الشريان في الصورة التي جمعته مع “القصبي” كانت قد أثارت جدلا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وتداول البعض أنباء عن وعكة صحية يمر بها “الشريان”،

وهو ما نفاه ابنه “محمد” . كما أوضح نجله أن نمط الحياة الجديد لوالده والنظام الغذائي الذي يتبعه، هو ما ساهم في إنقاص وزنه.