شاهد .. على غرار رهف القنون.. مودل آش تكتسح عارضات الازياء بأقوى اطلاله ناريه من حوض الإستحمام واثارت غرائز متابعيها؟

انت الان تتابع خبر على غرار رهف القنون.. مودل آش تكتسح عارضات الازياء بأقوى اطلاله ناريه من حوض الإستحمام واثارت غرائز متابعيها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/20 الساعة 05:00 مساءً | (هبه الوهالي )

نشرت عارضة الأزياء مودل آش صورة جريئة من حوض الإستحمام مما أثار جدلاً بين متابعيها

مودل آش كعادتها منعت خاصية التعليق على صورتها،

فتداولها عدداً من المتابعين على صفحاتهم وتحدثوا عن ظهورها وكتبوا انتقادات لاذعة لها.

يذكر أن مودل آش نشرت مؤخرا مجموعة صور لها على صفحتها الخاصة

على موقع التواصل الإجتماعي، عبر خاصية الستوري، حيث ظهرت بالصور وهي ترقص بعفوية بملابس لاحظ المتابعون أنها فصلت عوراتها بشكل واضح.

يعتذر (خليج الجزيره)عن نشر هذه الصورة احتراماً وتقديراً لمتابعينا الكرام.