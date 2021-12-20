شاهد .. اللهـم لاحسد.. ترف باذخ.. فخامة منزل الفنانة دنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان من الداخل تذهل الجمهور.. ديكور واناقة خيالية (صور)

انت الان تتابع خبر اللهـم لاحسد.. ترف باذخ.. فخامة منزل الفنانة دنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان من الداخل تذهل الجمهور.. ديكور واناقة خيالية (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/20 الساعة 06:00 مساءً | (هبه الوهالي )

الاعلامي رامي رضوان وزوجته دنيا سمير غانم، نجمان في عالم الاعلام والفن والتمثيل، وتزوجت دنيا سمير غانم من والاعلامي رامي رضوان عام ٢٠١٣ وأقاما حينها حفل زفاف ضخم حضره كل نجوم الفن.

وأنجبت منه ابنتهما (كايلا) بعد عام واحد من الزواج ،ودنيا هي ابنة الفنان الراحل سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز رحمهما الله.



رحل الفنان القدير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 أيار 2021، وغادرت عالمنا يوم السبت 7 آب الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 نيسان الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.

وتم دفن دلال عبد العزيز في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، وهي المقابر التي استقبلت جثمان زوجها الفنان سمير غانم في مايو الماضي.



منزل الفنانة دنيا سمير غانم الفخم، موقع المنزل في مدينة القاهرة، في أحد الأحياء الثرية في القاهرة حيث يسكن أغلبية المشاهير.

ويحل الطراز المصري في ديكور منزل دنيا، والذي يطغي على أثاثه اللونان البني والبيج، كما تحضر الاكسسوارات المعدنية والضخمة بوفرة في غرفة المعيشة وفي الصالونات.

يبدو واضحاً ديكور الجص في سقف الغرف الذي تتدلى منه إنارة عبارة عن مجموعة من اللمبات يتكرر حضورها في أكثر من غرفة من المنزل خصوصاً في غرفة الطعام والمطبخ.



الزخرفة بالألوان في ديكورات غرف جلوس، وظهر تناغم الألوان في منزلها من خلال صورة نشرت لها وهي تستضيف الفنانة سميرة سعيد.

ومن خلال الفيديو المنشور على "يوتيوب"، يظهر أيضا واضحاً التنسيق في ألوان الديكور بين جميع أثاث المنزل.