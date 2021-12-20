شاهد .. جمال رباني فاق الوصف.. اتفرج كيف اصبحت طفلة ذا فويس كيدز (غنى بو حمدان) التي أبكت نانسي عجرم .. شابة تضج أنوثة وجمال بعد 5 سنوات ؟

انت الان تتابع خبر جمال رباني فاق الوصف.. اتفرج كيف اصبحت طفلة ذا فويس كيدز (غنى بو حمدان) التي أبكت نانسي عجرم .. شابة تضج أنوثة وجمال بعد 5 سنوات ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ارتبط الجمهور المصري والعربي ببرنامج اكتشاف المواهب ذا فويس كيدز، الذي قدم عشرات المواهب الواعدة من مختلف الدول العربية.

بعد التعاطف الكبير الذي اكتسبته الطفلة السورية غنى بو حمدان في برنامج “ذا فويس كيدز” عام 2016 وتأثر الجميع بغنائها في مرحلة ” الصوت وبس” بأغنية “أعطونا الطفولة”، عادت من جديد غنى بو حمدان ولكن بعدما أصبحت شابة ونشرت صورا حديثة لها عبر حسابها على انستجرام وقد أصبحت شابة لكنها ما زالت محتفظة بملامح الطفولة.

وعرفت غنى بو حمدان خلال مشاركتها في الموسم الأول من برنامج ذا فويس كيدز 2016، حيث استطاعت أن تخـــ طف قلوب الحكام وتبــ كيهم في مرحلة الصوت وبس ولكنها خرجت من المسابقة في مرحلة المواجهة.

وانضمت غنى وقتها إلى فريق نانسي عجرم، لكنها خرجت من المسابقة في مرحلة المواجهة، غير أنها واصلت مشوارها الفني وطرحت أغنية ”زهرة نيسان“، كما تشارك في العديد من الحفلات منها حفل أقامته مباشرة عبر يوتيوب.

اليوم اختلفت ملامح الطفلة غنى بو حمدان بعد أن كبُرت، فظهرت بمجموعة من الصور والفيديوهات عبر حساباتها على مواقع التواصل، وسط ردود فعل واسعة من الجمهور الذين تغزلوا بجمالها، وأثنوا على أدائها وإحساسها العالي كما عرفوها، وشجعوها على مواصلة مشوارها الفني.

كما ظهرت في وقت سابق وهي تسجل أغنية ميادة الحناوي ”كان يا مكان“ بصوتها بطريقة الأغاني المصورة، وظهرت بشكل أكبر وأكثر نضوجاً، مع تسريحة شعر شبابية، حتى بصوتٍ مختلف عما عرفت به إبان مشاركتها في برنامج المسابقات ”ذا فويس كيدز“.

طرحت المغنية السورية غنى بو حمدان أغنية رومانسية جديدة بعدما فاجــــ أت الجمهور بتغيير كبير في شكلها عما ظهرت به من قبل “ذا فويس كيدز”.

ونشرت غنى بوحمدان فيديو كليب أغنيتها الجديدة على موقع يوتيوب، باسم “قلة إحساس”، وهي كلمات باسلة الحلو وألحان يزن الصباغ، وتوزيع أسبر حداد.

وظهرت غنى بو حمدان في فيديو كليب “قلة إحساس” بشكل جديد تماما، وتجــ سد شخصية تعا ني من الشهرة وتسليط الأضواء عليها.

كان أول ظهور للفنانة غنى بو حمدان في برنامج ذا فويس كيدز عام 2016، حينما غنت “عطونا الطفولة”.

تعاطفت لجنة تحكيم برنامج ” ذا فويس كيدز” مع المتسابقة السورية غنى بو حمدان التي كانت تبلغ من العمر 9 سنوات، وتأثروا بها وتسببت في بكــ اء نانسى عجرم.

وقال كاظم الساهر أنذاك، إن هذه الأغنية تعبر عن ما يدور فى العالم العربى ولابد ان البراءة والطفولة لها الحق فى ان تعيش بشكل افضل وفى أمان وسلام واتمنى ان يتحقق ذلك فى جميع انحاء الوطن العربى.

اما تامر حسنى فقال إن غنى تمتلك صوتا حساسا وقدرات غنائية مميزة ولها مستقبل باهر.

اما نانسى عجرم التى وقع عليها الاختيار من جانب المتسابقة غنى فأعربت عن سعدتها باختيار غنى لها واكدت انها تمتلك موهبة كبيرة وتتمنى لها تحقيق اللقب.

ولحسن حظها تستطيع من خلال مشاركتها فيه ان تلتقي ب نجمتها المفضلة نانسي عجرم ، فهي تحبها حباً خاصاً وتحفظ وتردد أغانيها كله.

غنى بدأت الغناء بعمر ثلاث سنوات فقط . فقد كانت تحفظ شارات المسلسلات ( وخصوصاً شارة مسلسل باب الحارة ) التي تتابعها مع والديها وترددها باستمرار.

فاكتشفَ والداها موهبتها بذلك صوتها الجميل . وراحا يشجعانها على الاستمرار في الغناء لتطّور موهبتها وتنمّيها .

وبعمر خمس سنوات ايضاً ، وقفت غنى على المسرح للمرة الأولى وغنت عليه اغنية بالعلم بنبني الاوطان ، وقد كان المسرح من اهم مسارح سوريا مسرح دار الاوبرا في دمشق.

وفي عام 2016 درست غنى الصوفليج كما العزف على آلة الارغن في معهد ” صدى ” الموسيقي في سوريا . تقضي غنى اوقاتاً طويلة في الغناء و الاستماع الى الموسيقى لا سيما الشرقية منها ، و بالرسم ايضاً .