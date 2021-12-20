شاهد .. هذه الطفله بملامحها البريئه..اصبحت ممثلة مصرية شهيرة.. وكانت فتاة أحلام جيل التسعينات كافة.. وإحدى نجمات مسلسل عائلة الحاج متولي.. ركز في الملامح وإختبر ذاكرتك ؟

انت الان تتابع خبر هذه الطفله بملامحها البريئه..اصبحت ممثلة مصرية شهيرة.. وكانت فتاة أحلام جيل التسعينات كافة.. وإحدى نجمات مسلسل عائلة الحاج متولي.. ركز في الملامح وإختبر ذاكرتك ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/20 الساعة 08:30 مساءً | (هبه الوهالي )

انتشرت على السوشيال ميديا صورة لطفلة رضيعة بالكاد تبلغ عامها الأول، وكتب عليها أنها لفنانة مصرية شهيرة في مرحلة طفولتها، وظهرت في تلك الصورة بتعبير وجه طفولي وهي تبتسم إبتسامة جميلة



أنها الفنانة المصرية نورهان شعيب التى حرصت على مشاركة جمهورها بصورة لها من الطفولة البريئة، وهى طفلة رضيعة، وانهالت التعليقات على صورة الفنانة من قبل الجمهور والمحبين يتغزلون فى براءتها.

وكانت الفنانة نورهان قد نشرت عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات” إنستجرام” تلك صورة لها من براءة الطفولة، وعلّقت عليها قائلة: ”ولما كبرت قولت ياريت ما كنت حلمت ولا تمنيت”.



ولدت نورهان إبراهيم شعيب في 15 يناير من عام 1982 في محافظة الإسكندرية ، وربما تفاجئ إن الفنانة التي تشارك في الفن منذ قرابة 20 عام، عمرها 39 عام فقط، التحقت نورهان بـ كلية الآداب جامعة الإسكندرية، ومن ثم بدأت مسيرتها نحو الفن في عام 1994م .

وفي أخر التسعينيات كانت لازالت طالبة، لذلك قررت أن تبتعد عن التمثيل حتى تتفرغ إلي إنهاء دراستها الجامعية، وفي عام 1999 عادت إلي الفن ثانية من خلال مسلسل “حضرة المحترم” مع الفنانة سوسن بدر وسمية الخشاب وأشرف عبد الباقي،

عن رواية الكاتب الكبير نجيب محفوظ، وكانت أغلب أعمال نورهان أعمال تليفزيونية، منها: (عائلة الحاج متولي، سوق العصر، قاسم أمين، العصيان، المصراوية).



تزوجت الفنانة نورهان من الشاعر الغنائي إبراهيم عبد الفتاح، وأنجبت منه ابنها الوحيد معاذ، واعتزلت نورهان العمل الفني طوال فترة زواجها، ولكنها فاجئت جمهورها في مارس 2013 بإعلان انفصالها عن زوجها بعد زواج دام 10 سنوات،

ولم تكشف عن سر انفصالهما مكتفية بقولها: “نصيب”، وكانت قد أخفت زواجها لمدة عشرة سنوات، معللة ذلك بحبها للخصوصية وعدم رغبتها في تدخل الإعلام في حياتها.

وعادت بعدها نورهان للتمثيل مجددًا بعد انفصالها، وقدمت العديد من الأعمال الفنية التي لقيت نجاحًا كبيرًا، وورث نجلها معاذ موهبة التمثيل عنها وشارك في فيلم “عمر وسلمى 2“، في أول أدواره الكوميدية، حيث لعب ابن جار عمر “تامر حسني”، وحقق له الفيلم شعبية كبيرة .



سنة 2017، أعلنت الفنانة نورهان، عن زواجها في سرية تامة، وذلك بعد قصة حب جمعت بينها وبين زوجها، وقالت نورهان وقتها: “تم عقد قراني رسميًا منذ 3 أيام،

ما يهمني أن يكون لديه خلق وطيب القلب وبيننا تفاهم واحترام، وتزوجت بعيداً عن الأضواء لأنني إنسانة أحب الخصوصية جدا ولا أهتم بالمظاهر الفارغة”، وفي فترة ابتعادها عن العمل الفني ارتدت الفنانة نورهان الحجاب لفترة قبل أن تعود وتخلعه مرة آخرى.

وقالت الفنانة نورهان إنها طفلة وحيدة في أسرتها وابنها وحيد، ولديها شهادة من سويسرا، وتولي اهتماما كبيرا بعملها في تربية الأطفال، بجانب عملها الفني، حيث بدأت في مجال التدريس ببعض المدارس الدولية،

موضحة أن العمل مع الأطفال يمنحها طاقة إيجابية كبيرة، مؤكدة أنها تولي اهتمامًا كبيرا بعملها معهم أكثر من الفن، وتدرس إنجلش في مدارس دولية ، ومدرسة دراما في مدارس دولية، ولا تنقطع عن التدريس يعطيها طاقة قوية.



الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نورهان شعيب كانت مشاركتها في “مسلسل قوت القلوب” الذى عُرض على قناة الحياة في الموسم الشتوي الماضي لعام 2020،

بطولة ماجدة زكي، خالد زكى، رانيا فريد شوقي، إسلام جمال، نورهان، نرمين ماهر، سهر الصايغ، محمد أنور، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما.