شاهد .. صاروخ ارض ارض .. مودل روز تشعل السعودية بصور اقل ما توصف بأنها فاضحة .

انت الان تتابع خبر صاروخ ارض ارض .. مودل روز تشعل السعودية بصور اقل ما توصف بأنها فاضحة . والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تحدث عارضة الأزياء السعودية مودل روز ضجة واسعة بنشرها صور بإطلالات مثيرة وجريئة، ونشرت في الساعات الماضية في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورة خطفت فيها الأنظار بجمالها وأناقتها بتنورة ضيقة وكروب توب قصيرة.

وترك لها عدد من المتابعين الكثير من التعليقات منها: "رائعة، الإطلالة موفقة، مثيرة، والله قمر".

تجدر الإشارة إلى أن روز شاركت قبل أيام المتابعين صورة لها عبر خاصية الستوريز على حسابها الخاص في موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وقد إرتدت مايوه، ما عرضها لموجة إنتقاد واسعة من الجمهور الذين إعتبروا إطلالتها جريئة للغاية.

وارتدت روز مايون باللونين الأحمر والأخضر وظهرت وهي تجلس تحت الشمس، ورفعت أصابعها بعلامة Peace، كما أرفقت الصورة برمز الشمس كدلالة أن الحرارة عالية.