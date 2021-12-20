شاهد .. ممثل مصري شهير يقبل قدمي راقصة .. وما فعله بطفلتها لا يفعله إنسان لن تصدق من يكون!

انت الان تتابع خبر ممثل مصري شهير يقبل قدمي راقصة .. وما فعله بطفلتها لا يفعله إنسان لن تصدق من يكون! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حرب كلامية وتصريحات واتهامات متبادلة بين المطرب المصري سعد الصغير ومواطنته الراقصة شمس، لم تتوقف منذ عدة سنوات.

وبدأت القصة في الظهور من جديد بعد أن خرجت شمس لتستغيث بالرئيس المصري وكبار قيادات الدولة، لانقاذها من سعد الصغير، بعدما خطفها وهددها بالقتل هي وأسرتها. حسب قولها.

وقالت في استغاثتها، أن كانت متزوجة سعد الصغير منذ سبع سنوات، وأنه قام بقتل طفلتها في بطنها. مشيرة إلى أنها كانت حاملة منه في الشهر السادس.

وبعدها أدلى سعد الصغير بعدة تصريحات نفى فيها كل ما قالته زوجته شمس، لتقوم الاخيرة بتسر فيديوهات وصور للمطرب تثبت بأنه بالفعل كان زوجها وبأنهما كانا يسكنان معا،وظهر فيها بشكل مسيء.

ومن تلك المقاطع نشرت الراقصة الاستعراضية شمس، مقطع فيديو صادم يجمعها بالفنان سعد الصغير، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وظهر الفنان سعد الصغير في مقطع الفيديو وهو يقبل قدمي الراقصة المصرية، ويخلع الحذاء من قدميها.

وقالت شمس من خلال الفيديو: "سعد كان بيقول إني مهدداه وجايباله بلطجية علشان أصوره وراح عمل فيا محضر!".

وأضافت: "شايفين هو متهدد إزاي أهو ده الفيديو اللي كان حيموت علشان ماحدش يشوغه، أنا عايزة الفيديو ده يلف مصر كلها خلي الناس تعرف حقيقته".

يذكر أن اسم الفنان سعد الصغير ارتبط باسم الراقصة شمس منذ بداية انتشار أنباء عن زواجهما سرا قبل عدة سنوات.وهو ما كان ينفيه سعد، إلى أن خرجت شمس في عام 2013 لتؤكد زواجهما رسميا وأنهما اتفقا على أن يبقيا الأمر سرا.

مشكلات سعد وشمس لم تنتهي عند الاعتراف بالزواج وحسب، بل تطورت في عدة جوانب منها إتهام الراقصة للمطرب بأنه أجهض جنينها رغما عنها وهي حامل في طفلتها، وأنها عانت بسبب هذا الإجهاض وأصيبت بضرر في الرحم.

وفي منتصف عام 2015 وقعت مشاجرة كبيرة بين شمس وسعد الصغير، واتهمته بالتهجم عليها في شقتها ومحاولة الدخول عنوة إلى شقتها بمنطقة الهرم بالجيزة، وتم القبض على سعد وبعد تحقيقات ومحاولة صلح تم إخلاء سبيله.