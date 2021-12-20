شاهد .. صورة نادرة لوحش الشاشة (فريد شوقي) وهو يقرأ القران قبل ساعات من وفاته وما ظهر بجانبه في الصورة اثار صدمة الجميع

انت الان تتابع خبر صورة نادرة لوحش الشاشة (فريد شوقي) وهو يقرأ القران قبل ساعات من وفاته وما ظهر بجانبه في الصورة اثار صدمة الجميع والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صورة نادرة للكبير “وحش الشاشة” هكذا كان لقبه بين أصدقاءه من الوسط الفني بسبب اشتهاره بأدوار “الفتوة” و”المعلم” في السينما المصرية، إنه الفنان الراحل فريد شوقي الذي رحل عن عالمنا في 27 يونيو عام 1998 عن عمر بناهز 77 عامًا.

ويعتبر “شوقي” واحدًا من عمالقة الفن المصري والعربي، ولم يكن فقط ممثلاً، بل كان منتجًا؛ حيث أنتج العديد من الأفلام المصرية والتركية أيضًا. كما عُرف عن الفنان الراحل حبه الشديد للرياضة، وكانت الرياضات المفضلة له هي (البوكس والسباحة والشيش والكورة)، وفقًا لما قالته نجلته الفنانة رانيا فريد شوقي عبر حسابها على “انستجرام”.

وانتشرت صورة نادرة لفريد شوقي في أوخر أيامه أثناء تلقيه العلاج بإحدى المستشفيات، حيت كان يعاني من التهاب رئوي حاد استمر لمدة عامين نتيجة كثرة تناوله للسجائر، وتُظهر الصورة الراحل وهو يرتدي عباءة بيضاء ويحمل المصحف بين يديه، والذي يُشار إلى أنه لم يفارقه طوال رحلة علاجه.