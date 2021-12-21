شاهد .. بجرأة هستيرية .. عارضة الأزياء العالمية (ديمي روز) تظهر كيوم ولدتها أمها في احدث إطلالة لها والمتابعون يفقدون صوابهم مما شاهدوه.

انت الان تتابع خبر بجرأة هستيرية .. عارضة الأزياء العالمية (ديمي روز) تظهر كيوم ولدتها أمها في احدث إطلالة لها والمتابعون يفقدون صوابهم مما شاهدوه. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت عارضة الأزياء العالمية، ديمي روز، جمهورها ومتابعيها بأحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، إنستقرام.

وظهرت عارضة الأزياء الجميلة، في الإطلالة عارية تماما، الأمر الذي أثار جدلا بين المتابعين، حيث علق الكثير منهم بعبارات وكلمات خادشة، تؤكد فقدانهم الصواب من جرأة المشهد الذي يرونه.

فيما عبر آخرون عن صدمتهم من تخلي ديمي روز عن ملابسها وظهورها عارية أمام الكاميرا. وقالوا ان الإطلالة تجاوزت حدود الجرأة.

واختارت عارضة الأزياء العالمية، تسريحة شعر ناعمة انسدلت على ظهرها بحميمة، مفرطة، وبدت تستعرض جسدها من الخلف وهي تتنزه في منطقة جبلية.

وعلقت النجمة ديمي روز، على صورتها الحديثة والجريئة قائلة: "الأرض هي ما هو مشترك بيننا جميعا".

وحصدت الإطلالة خلال أقل من أربع ساعات فقط من نشرها على حساب عارضة الأزياء في موقع إنستقرام، على ما يقارب من 200 الف إعجابا، بالإضافة إلى أكثر من 1700 تعليقا.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها ديمي روز، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد سبق وأن ظهرت عدة مرات، بدون ملابس أو بالمايوه الشفاف.