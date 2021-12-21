شاهد .. اتفرج.. تنبؤات مزعزعه يشب لها شعر الرأس.. العرافه الشهيرة ليلى عبد اللطيف تفجر توقعات نارية مخيفة للعام المقبل 2022 ( فيديو )

انت الان تتابع خبر اتفرج.. تنبؤات مزعزعه يشب لها شعر الرأس.. العرافه الشهيرة ليلى عبد اللطيف تفجر توقعات نارية مخيفة للعام المقبل 2022 ( فيديو ) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/21 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

أطلت ليلى عبد اللطيف بحلقة جديدة مع مقدم البرامج رجا ناصر الدين على قناتها الخاصة على يوتيوب واطلقت سلسلة من التوقيعات الجديدة منها .



السيسي سيتخذ قرارات مهمة في بداية العام الجديد وعفو عام عن المساجين كما سيتخذ خطوات اقتصادية هامة في البلاد وسيتم بنا مجمعات سكنية ضخمة لحل مشكلة السكن في مصر.

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