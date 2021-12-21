شاهد .. فجرت قنبلة من العيار الثقيل .. أشهر و أجمل فنانة تمنت أن تقف أمام الزعيم (عادل امام) وعندما تحقق حلمها ندمت بشدة وتبرأت من عملها .. من تتوقع ان تكون ؟

انت الان تتابع خبر فجرت قنبلة من العيار الثقيل .. أشهر و أجمل فنانة تمنت أن تقف أمام الزعيم (عادل امام) وعندما تحقق حلمها ندمت بشدة وتبرأت من عملها .. من تتوقع ان تكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في لقات تلفزيونية سابقة فجرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا قنبلة من العيار الثقيل.

خلال ظهورها في برنامج "حديث البلد" الذي قدّمته الاعلامية منى ابو حمزة على قناة Mtv الفضائية اللبنانية قبل عدة سنوات حيث قالت: إنها اصبحت الان ناضجة، وتشعر بالندم على مشاركتها في فيلم "التجربة الدنماركية " مع عادل إمام.

وقالت نيكول سابا: إن وقت مشاركتها في الفيلم كانت معجبة بالشهرة والأضواء ووقوفها بجانب فنان كبير مثل عادل امام، وكانت التجربة السينمائية الأولى لها.

وكانت نيكول سابا ظهرت في البرنامج مع زوجها يوسف الخال ليوضح أن مشاركتها بالفيلم، كانت أحد اسباب انفصالهما ست سنوات من 2002 إلى 2008، ولكنه لم يكن السبب الوحيد في الانفصال.

واوضح يوسف الخال أن كلا منهما كان مشغولا بعمله الفني في بلاد مختلفة حيث إنها كانت هي بمصر بينما هو كان في لبنان، وكل منهما كان مشغولا بحياته الفنية، ولم يخن أى منهما الأخر كما تردد، ولكن علاقة ارتباطهما كانت توقفت تماما إلى أن عادا من جديد وقررا الارتباط الرسمي والزواج الكنسي.

يذكر أن التجربة الدنماركية كان أول أعمال نيكول سابا في السينما المصرية وأكثرها اثارة على الاطلاق حيث ظهرت في الفيلم كفتاة دنماركية تأتي لمصر، وتعيش بمنزل عادل امام وابنائه وكل منهم معجب بها خاصة وأنها فتاة أوروبية أبهرتهم بشكلها الخارجي وتحررها وملابسها واسلوبها الجريء.