شاهد .. (اسم فنانة حبيتها في السر وهي متجوزة حد تاني؟) .. اليكم الرد الغير متوقع من الفنان حسين فهمي!.

انت الان تتابع خبر (اسم فنانة حبيتها في السر وهي متجوزة حد تاني؟) .. اليكم الرد الغير متوقع من الفنان حسين فهمي!. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - استضافت الدمية فاهيتا النجم حسين فهمي في واحدة من أكثر الحلقات التي تضمنت تصريحات نارية واعترافات مفاجئة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، مقاطع فيديو سابق من حلقة حسين فهمى فى برنامج "لايف من الدوبلكس" والذى تقدمه أبلة فاهيتا، ويذاع على قناة On.

وخلال الحلقة قال حسين فهمى إن سر السعادة يكمن فى أن الإنسان لابد أن ينظر للحياة على أنها لحظة، وهى اللحظة الحقيقية الوحيدة التى يعيشها فى حياته.

وأكد أنه لا يحب أن يشاهد أفلامه لأنه يقوم بانتقاد نفسه كثيرا، وعن الفنانة نادية الجندى قال: "شاركت معها فى أكثر من فيلم وهى فنانة مجتهدة وملتزمة ولها جمهور عريق".

وخلال فقرة سؤال وعقاب، أكد الفنان حسين فهمى أنه ليس من هواة سرقة الأشياء من الفنادق، واعترف خلال الفقرة أنه كان يحب الفنانة نجلاء فتحى ولكن "ماكانش ينفع" في إشارة لأنها كانت متجوزة، كما قام بتقليد ضحكة الفنانة نبيلة عبيد كعقاب بدلا من أن يقول من هى الفنانة التى لم توفق فى عمليات التجميل.