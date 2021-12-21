شاهد .. بعد مرور 5 سنوات كأنها فلقة قمر .. اتفرج نجمة ذا فويس كيدز بفستان الزفاف وهكذا اصبح شكلها الجذاب | صور

انت الان تتابع خبر بعد مرور 5 سنوات كأنها فلقة قمر .. اتفرج نجمة ذا فويس كيدز بفستان الزفاف وهكذا اصبح شكلها الجذاب | صور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/21 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

على امتداد الساعات الماضية تداول رواد مواقع السوشل ميديا صور لنجمة ذا فويس كيدز هيا حازم​ والتي قد اشتركت في المسابقة

قبل 5 سنوات وخطفت انظار الجمهور بجمالها وبراءتها، لتظهر اليوم خلال الصور بفستان الزفاف وسط ذهول من المتابعين.



احدثت نجمة “​ذا فويس كيدز​” موجة واسعة من الجدل على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي. بعدما ظهرت وهي مرتدية فستان الزفاف.

خطفت هيا الأنظار بجمالها وتغيير ملامحها بعد مرور 5 سنوات على مشاركتها في برنامج المواهب “ذا فويس كيدز”. الامر الذي أثار تساؤل الجمهور عن حقيقة زواجها خصوصا أنها مازالت صغيرة على الزواج.



ردت هيا على التساؤلات، وقامت بنشر تدوينة عبر أحد حساباتها الرسمية على مواقع التواصل. وكشفت فيها أن تلك الصور التي نشرتها ما هي إلا جزء من عمل خاص تحضر له، نافية امر زواجها.