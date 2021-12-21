شاهد .. لن تصدق ماذا قال نجل الفنانة (علا رامي) عن قُبلة الزعيم عادل إمام لوالدته في فيلم (حنفي الأبهة) .. رد غير متوقع.

انت الان تتابع خبر لن تصدق ماذا قال نجل الفنانة (علا رامي) عن قُبلة الزعيم عادل إمام لوالدته في فيلم (حنفي الأبهة) .. رد غير متوقع. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعرب الفنان عمر خورشيد، عن استيائه من تداول صورة هذا المشهد بين عادل إمام ووالدته على أنه مشهد يستدعي غضبه، وذلك بعد تداول هذا المشهد مؤخرًا.

وانتقد عمر خورشيد تعليقات الجمهور التي سخرته من المشهد ووالدته؛ حيث لفت إلى أن المشهد لا يُشعره بالضيق، ونشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي صورة القبلة الساخنة بين علا رامي وعادل إمام في فيلم حنفي الآبهة.

وكتب “هو الناس بتتعامل معايا لي أن صورة زي دي ممكن تزلني أو تكسرني”.

وتابع: “فيلم حنفى الابهه إنتاج ١٩٩١ و تم عرضة بنفس السنة.. شكرا يا والدتي يا حبيبتي إنك ربتيني، وكبرتيني وخلتيني الإنسان إلى أنا علية دلوقتي، ومفيش أي حاجة عملتيها أو هتعمليها في حياتك ممكن تدايقني أو تكسرني.ووجه رسالة لوالدته: "بحبك أوي وربنا يحفظك ليا، ويحفظك لجمهورك إلى بيحبك وتقديملهم فن أفضل وأعظم دايما".

وتبتعد الفنانة علا رامي عن الساحة الفنية منذ سنوات؛ وهي راقصة بالية وممثلة شاركت في عدد من الأعمال الفنية، وبدأت التمثيل وهي طفلة، وتزوجت من الفنان إيهاب خورشيد وأنجبت منه ابنها الوحيد “عمر”.