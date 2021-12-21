شاهد .. ظهور مفزع للغاية..لحبيبة عادل إمام في مسرحية اتفرج مشفش حاجة.. لن تصدق كيف غدر بها الزمان وتغيرت ملامحها ؟

انت الان تتابع خبر ظهور مفزع للغاية..لحبيبة عادل إمام في مسرحية اتفرج مشفش حاجة.. لن تصدق كيف غدر بها الزمان وتغيرت ملامحها ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/21 الساعة 09:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

من منا لم يتذكر دورها في فيلم الحفيد حيث كانت الشقيقة الكبرى للفنانة ميرفت أمين، وزوجة الفنان محمود عبد العزيز، إنها الفنانة المعتزلة منى جبر.



منى جبر بدأت حياتها العملية عام 1960 كمذيعة في التليفزيون، ثم اتجهت إلى التمثيل، لتعود بعد ذلك لتقديم البرامج، وكان من أشهر برامج "فن الباليه".

يُذكر أنه من أهم أعمالها فيلم “الحفيد” و “أنياب” و “النداهة” ومسرحية “اتفرج ماشافش حاجة” ومسلسل “لن أنساه أبداً”.



اتجهت بعد ذلك منى جبر إلى إدارة قناة الأطفال في شبكة ATR واعتزلت التمثيل وارتدت الحجاب.

ثم قررت الفنانة المعتزلة الابتعاد عن الأضواء نهائياً.