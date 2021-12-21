شاهد .. كأنها حوريه من الجنه.. نسرين طافش.. تفجر السوشيال ميديا وتخطف الأنظار وتسحرها بفستان مثير يكشف المستور ؟

انت الان تتابع خبر كأنها حوريه من الجنه.. نسرين طافش.. تفجر السوشيال ميديا وتخطف الأنظار وتسحرها بفستان مثير يكشف المستور ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/21 الساعة 08:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

كما هو معتاد تواصل الفنانة نسرين طافش إثارة الجدل من خلال الصور التي تنشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعى،

حيث نشرت الفنانة صورة جديدة من أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير إنستقرام.



وظهرت نسرين بإطلالة صيفية جميلة وجذابة، مرتدية فستان قصير باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، ولم تتكلف في وضع المكياج.

وعلقت طافش على الصورة: “الخيال غير موجود، كل فكرة هي واقـع، صباح النسرين”.

ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها، وحصدت العديد من الإعجابات والتعليقات.



وتفاعل الجمهور مع صورة نسرين طافش بالتعليقات التي تشيد بجمالها و إطلالتها الساحرة والمثيرة.



وتحرص نسرين عادةً على مشاركة جمهورها ومتابعيها أحدث صورها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي “أنستقرام” و”سناب شات”.



ويذكر أن نسرين طافش قد أثارت الجدل خلال الفترة الماضية بنشرها مجموعة من الصور من إجازتها في المالديف.