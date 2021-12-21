شاهد .. افجر اطلالة في الكون .. الفنانة اللبنانية (ميريام كلينك) تظهر بلا ملابس داخلية وتستعرض «جسدها» وتثير ضجة واسعة

انت الان تتابع خبر افجر اطلالة في الكون .. الفنانة اللبنانية (ميريام كلينك) تظهر بلا ملابس داخلية وتستعرض «جسدها» وتثير ضجة واسعة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ونشرت ميريام قبل ساعات قليلة صورة جديدة وهى تنام على ظهرها بدون ملابس داخليه وخارجية وغطت صدرها بيدها وسألت جمهورها جسمى حلو ولا لأ .

وتوالت ردود جمهورها ،حيث اختار كل

منهم منطقة بجسمها ،بينما اتهمها البعض الآخر بالترويج للاباحية.

واكتسبت ميريام كلينك شهرة واسعة منذ انطلاقتها كفنانة استعراضية ، ليس بالفن الهادف الذي تقدمه ولا بسبب صوتها الماسي العذب ، وإنما لجرأتها الكبيرة في الظهور وقدرتها على استعراض مقوماتها الأنثوية بشكلٍ صريح وواضح على الملأ وأمام عدسات الكاميرا .