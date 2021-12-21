شاهد .. كما خلقها الله..مودل جيجي..تتجاوز حدود الحياء بظهور صاروخي خادش بدون ملابس تمامًا مما اثارت غرائز الجمهور؟

انت الان تتابع خبر كما خلقها الله..مودل جيجي..تتجاوز حدود الحياء بظهور صاروخي خادش بدون ملابس تمامًا مما اثارت غرائز الجمهور؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/21 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

وفقا لما تداولته مواقع السوشيال ميديا خلال الايام الماضية أثارت عارضة أزياء السعودية الجدل بعد ظهورها عارية تمامًا، للمرة الثانية عقب ظهورها في حوض الاستحمام.



وتخطت العارضة المثيرة للجدل “باربي نجد”، الملقبه بمودل جيجي كل الحدود، بسبب ظهورها بملابس مكشوفة، أظهرت المنطقة الحساسة من جسمها، حيث بدت وهي بلا بلابس داخلية.

وهذه هي المرة الثانية، التي تظهر فيها “باربي” بوضعية مخلة، حيث نشرت صورة، في وقت سابق، وهي في حوض الاستحمام، وتغطي صدرها بيديها.

يعتذر()عن نشر هذه الصورة احتراماً وتقديراً لمتابعينا الكرام.