شاهد .. مفاجأة من العيار الثقيل .. ادهم نابلسي يصدم الجميع بإعلان إعتزاله الغناء!.

انت الان تتابع خبر مفاجأة من العيار الثقيل .. ادهم نابلسي يصدم الجميع بإعلان إعتزاله الغناء!. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في مفاجأة كبيرة جداً وغير متوقعة اعلن النجم ادهم نابلسي اعتزاله الغناء وبداية رحلة جديدة في مسيرته.

حيث اعلن عن خبر اعتزاله في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على يوتيوب منهياً بذلك الكثير من التساؤلات حول اختفائه في الفترة الماضية.

ادهم ذكر انه حقق نجاحات كبيرة بفضل دعم الجمهور لكنه يعمل يقيناً ان هذا ليس هو الهدف الذي خلق من اجله، واستشهد بقول الله تعالى (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون).

هذا الخبر تلقى تفاعلاً واسعاً وردود فعل متباينه بين مؤيد ومعارض، لكن اغلب التعليقات كانت ايجابيه وداعمه للفنان ومؤيده لقراره ومعجبه جداً بصوته وهو يقرأ القرآن.

ادهم نابلسي صرح ايضاً ان هذه ليست نهاية الرحلة وانه سيكون متواجد مع الجمهور وربما بصورة اكبر في مشروعه الجديد الذي لم يوضح ماهيته.

الجدير بالذكر ان ادهم نابلسي هو احدى المواهب التي انطلقت من برنامج ذا اكس فاكتور وشقت طريقها بقوة ونجاح في اوساط الجماهير وخصوصاً فئة الشباب وذلك لاختياره نوعيه من الاغاني التي تلامس المشاعر بشكل كبير.