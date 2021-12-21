شاهد .. أرقام صادمة وخيالية.. لن تصدق كم تبلغ ثروة نجم الجيل تامر حسني الكبيرة !والمفاجأة في عدد أولاده ؟

انت الان تتابع خبر أرقام صادمة وخيالية.. لن تصدق كم تبلغ ثروة نجم الجيل تامر حسني الكبيرة !والمفاجأة في عدد أولاده ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/21 الساعة 12:30 مساءً | (هبه الوهالي )

عد الفنان المصري تامر حسني من اكبر الفنانين الذي بدا مسيرته الفنية مبكراً وذلك أثناء دراسته الجامعية بكلية الإعلام في جامعة 6 أكتوبر حيث شارك في وقتها في العديد من الحفلات الجامعية.



الفنان المصري الكبير تامر حسني والبالغ من العمر 43 عاماً والذي هو من مواليد العاصمة المصرية القاهرة 16 أغسطس 1977

يعمل ككاتب ومغني وملحن وممثل وكاتب سيناريو ومخرج للموسيقى في العديد من الأعمال الفنية المصرية تنوعت بين المسلسلات والأفلام والكليبات.

كم ثروة تامر حسني ؟

وقد عمل تامر حسني خلال سنوات عمله في المجال الفني على جمع ثروة طائلة تبلغ ما يقارب ال 10 مليون دولار (حوالي 150 مليون جنيه إسترليني).



زوجة وأولاد تامر حسني

بالحديث عن الحياة الشخصية للفنان المصري الكبير تامر حسني فقد تزوج تامر لمرة واحدة فقط في عام 2012 من بسمة بوسيل وما زالت علاقته الزوجية بها قائمة حتى اللحظة.

وقد رزق الفنان تامر حسني من زوجته بسمة بوسيل بثلاثة أبناء هم تاليا وآدم وأمايا.