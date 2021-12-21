شاهد .. لن تصدق.. هذا الوجه الآخر للبنوتة الشقيه السندريلا سعاد حسني.. وما هي الجنسية الحقيقية للسندريلا؟ تفاصيل صادمة

انت الان تتابع خبر لن تصدق.. هذا الوجه الآخر للبنوتة الشقيه السندريلا سعاد حسني.. وما هي الجنسية الحقيقية للسندريلا؟ تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/21 الساعة 01:00 مساءً | (هبه الوهالي )

البنوتة الشقية زوزو السينما المصرية وسندريلا الشاشة العربية الفنانة سعاد حسني التي أمتعت جمهورها المصري والعربي على مدار 32 عاما، كان الجانب الآخر من حياتها اشبه بالمظلم،

حيث عانت من عدم استقرار حياتها الشخصية والمرض الذي أنهك جسدها لتنتهي حياتها نهاية غامضة تظل لغز حتى الآن.



الجنسية الحقيقية للسندريلا

ملامحها السمراء ولهجتها المصرية السليمة لم تدع مجالا للشك انها تحمل جنسية غير المصرية، الا ان الحقيقة غير ذلك، فالسندريلا أميرة كردية من عشيرة بابان هاجر جدها من مدينة السليمانية في اقليم كردستان العراق إلى دمشق،

وسكن في الحي الكردي بدمشق القديمة الشهير بحي القيمرية، نسبة الى موسك القيمري الكردي وإلى ناصر الدين القيمري بالعهد الأيوبي، حارة البابا، نسبة إلى العوائل الكردية التي سكنت بهذه الحارة، وكلمة البابا نسبة لعشيرة بابان الكردية المهاجرة من مدينة السليمانية.



احد الصحفيين المشهورين قال إنه التقى السندريلا في مهرجان السينما الثاني بدمشق في سبعينات القرن الماضي، وأجرى معها حوارا مطولا معها نشرته جريدة اليوم اللبنانية وأضاف: حين عرفتني كردي قالت لي بفخر واعتزاز أنا أيضا كردية من بيت البابا، وكذلك أكد زوجها علي بدرخان الكردي الحسب والنسب ان سعاد كردية.



وفي لقاء إذاعي لها في إذاعة لندن قالت سعاد: انا اشكر الرئيس جمال عبد الناصر الذي كرمني بتجنيسي وتجنيس والدي الكردي حسني البابا، نحن من سوريا ومن أصل كردي وافتخر بجنسيتي المصرية، وافتخر ايضا بكرديتي وافتخر بزوجي الأمير المخرج على بدرخان، الذي أشرف على علاجي ومساعدتي وانا في لندن رغم انفصالي عنه، وهذا ان دل فإنما يدل على أخلاقية الانسان الكردي وشهامته.

تنتمي لعائلة فنية سورية

تنتمي سعاد حسني إلى عائلة فنية شهيرة، فعمها الفنان السوري أنور البابا المعروف بـ«أبو كامل»، وكان جدها لأبيها مطرباً في دمشق، أما والدها محمد حسني البابا الذي سافر مع أبيه إلى القاهرة عام 1912، فقد كان من أشهر الخطاطين على المستوى العربي والإسلامي، وقال عنه الفنان محمد حمام،

تلميذه في الخط، إنه يستطيع أن يركب تركيبات فنية مدهشة في الخط العربي.

وقال: ربما يمكننا القول إن الخطاط حسني البابا كان له الفضل الأكبر في صنع وصياغة تكوينة فنية مدهشة، يقال إن لسعاد حسني جملة شهيرة في برنامج «بابا شارو»: «أنا سعاد أخت القمر.. بين العباد حسني اشتهر»،

وهذه الجملة قد يكون لها معنيان: حسني أي جمالي من جهة، وحسني هو الاسم الأول لوالدها الخطاط السوري محمد حسني البابا، الذي اشتهر خلال الثلاثينات بفنه الجميل ومهاراته الفائقة في الخط العربي، وهو المعروف بزيجاته العديدة، فله من الأولاد 17 ولداً وبنتاً..

تزوج من اثنتين في مصر، حيث أنجب من الأولى ستة أولاد منهم نجاة الصغيرة والملحن عز الدين حسني الذي سافر بالإنابة عن الأسرة لتسلم تقرير الطبيب الشرعي البريطاني عن حادثة وفاة السندريلا وأنجب من الزوجة الثانية ثلاث فتيات سعاد احداهن.