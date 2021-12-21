شاهد .. الموسيقار الشهير هاني مهنا يكشف اسرار العندليب عبدالحليم حافظ ..ويفضح أم كلثوم.. وما قاله عن زواج السندريلا وعمر خورشيد لا يصدق ؟

انت الان تتابع خبر الموسيقار الشهير هاني مهنا يكشف اسرار العندليب عبدالحليم حافظ ..ويفضح أم كلثوم.. وما قاله عن زواج السندريلا وعمر خورشيد لا يصدق ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/21 الساعة 03:00 مساءً | (هبه الوهالي )

كشف الموسيقار هاني مهنا عدد من أسراره في وقت سابق ببرنامج شيخ الحارة، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي؛ عدد من أسراره الفنية والخاصة.



وحسم هاني مهنا الجدل القائم حول زواج العندليب عبدالحليم حافظ، من سعاد حسني، فضلا عن كشفه عن كواليس وفاة عمر خورشيد وتورط صفوت الشريف في هذه الحادثة.

وعلق مهنا على تصريحات الإعلامي مفيد فوزي حول زواج عبدالحليم وسعاد حسني، ومدى صحة هذه التصريحات.



وقال: محصلش الزواج ده وحليم اتضايق من حديث مفيد فوزي في هذا الأمر، مضيفاً ان مفيد فوزي كان بيلسن في موضوع زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني، ولم يحدث زواج بين عبد الحليم حافظ وسعاد حسني مثلما يروج للأمر.

وتابع هاني مهنا كان هناك علاقة طيبة وحب متبادل بين عبد الحليم حافظ وسعاد حسني لكن لم يحدث زواج بينهما، موضحاً ان الأطباء منعوا عبد الحليم حافظ من أي ارتباط أو علاقة زوجية بسبب حالته الصحية.



وعن محاولة تقربه من رموز النظام السابق، خلال فترة سجنة، بسبب المصلحة، أكد أن هذا غير صحيح على الإطلاق.



وأضاف: اكتسبت معرفة علاء وجمال مبارك بعد فترة من دخولي السجن وعلاء وجمال على خلق وتربية بشكل كبير.. اكتسبت معرفتهم وتم تبرءهم.

وعن تصريحات شقيق عمر خورشيد بعد وفاة صفوت الشريف واتهامه بالتسبب فى قتل اخيه، أكد أنها تصريحات هزلية.



كذلك أكد أن صفوت الشريف لم يكن السبب في وفاة اخيه عمر، وأنه يعرف كثيرًا عن حياة عمر خورشيد.



وأوضح الموسيقار هاني مهنا، أن الراحل عمر خورشيد كان في سباق مع أحد الأشخاص وتعرض لحادث لتصادم بسيارته في عمود، مما تسبب في تحرك زجاج سيارته وتسبب فى قطع برقبته؛ وهذا سبب وفاته.



وقال إنه كان يمكن إنقاذه وإيقاف النزيف؛ إلا أن سيارة الإسعاف تأخرت، على حد فوله.

وحسم هاني مهنا الجدل حول تعاطي أم كلثوم مخدرات أو استنشاق دخان السجائر قبل الغناء.

وقال إنه عندما كان يصاحبها بالعزف في أغنية “ليلة حب”، حدث موقف غريب بينهما.



وقال: “الأورج الخاص بي تعطل، وأم كلثوم جاءت تهديني وتطبطب على إيدي، لقيت حتة تلج بتطبطب، وده خوفني أكثر.

وأضاف هاني مهنا أنه سألها عن سبب برودة يدها في ذلك اليوم، فأجابته: “أنا كده طول عمري.

إوعى تفتكر قعدتي بين الموسيقيين وجاهة،

بالعكس أنا مبعرفش أتلم على أعصابي لمدة تلت ساعة على المسرح، وركبي بتخبط في بعض. واتهموني بإني باشم مش عارف إيه.

وأضاف: كانت كل حفلة تطلّع البنت بتاعتها زينب برّه وتقرأ قرآن، وساعات يحطولها بخور وتعيش خلوتها بمنتهى الإيمان.