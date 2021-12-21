شاهد .. مفاجأة فنية من العيار الثقيل .. لن تصدق ان هذه الفنانة الفاتنة هي شقيقة (ليلى علوي) .. والمفاجأة في سبب اعتزالها التمثيل - اتفرج

انت الان تتابع خبر مفاجأة فنية من العيار الثقيل .. لن تصدق ان هذه الفنانة الفاتنة هي شقيقة (ليلى علوي) .. والمفاجأة في سبب اعتزالها التمثيل - اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في لقاءات سابقة تحدثت الفنانة ليلى علوي عن شقيقتها الصغرى "لمياء"، وتفاصيل اعتزالها العمل الفني في سن صغيرة، وذلك خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي

في برنامج "معكم"، على قناة cbc

وأوضحت ليلى أنها كانت تشارك في برامج الأطفال قديما، بينما شقيقتها كانت أصغر منها سنا، وشاركت في أحد الأفلام مع الفنان نور الشريف والفنانة هند رستم، تلاه فيلم "من أجل الحياة" من بطولة الفنان رشدي أباظة والفنانة شويكار، وكانت محبة ومتقنة لعملها الفني.

وتابعت: "لما بدأت تكبر اتعرض عليها شغل في أعمال تانية لكنها رفضت وقررت التوقف". وقالت جملة لا يمكن أنساها خلتني مندهشة أنا ووالدتي قالت لنا أنا عايزة حياتي تبقى ملكي مش ملك حد هي أصغر مني وبتفهم أكتر مني، عشان كده فعلا حياتها دلوقت بقت ملكها وملك عيلتها الجميلة".