شاهد .. اعترافات جريئة... احلا قبلة في السنيما المصرية من رشدي أباظة وتمنيت الزواج من فريد شوقي... وابن شقيق فطين عبد الوهاب انتحر بسببي.. لن تتوقع ان تكون؟؟

انت الان تتابع خبر اعترافات جريئة... احلا قبلة في السنيما المصرية من رشدي أباظة وتمنيت الزواج من فريد شوقي... وابن شقيق فطين عبد الوهاب انتحر بسببي.. لن تتوقع ان تكون؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حلت الفنانة سعيدة جلال ضيفة على برنامج "القاهرة اليوم" من تقديم إدوارد ونانسي مجدي، وأدلت بعدة تصريحات جريئة حول فترة عملها بالفن.

تحدثت سعيدة جلال عن فترة عملها بالسينما في السبيعينات وكشفت عن سعادتها بتجربة العمل في فيلم "العاطفة والجسد" مع رشدي أباظة، بسبب تقبيله لها في أحد المشاهد، موضحة أنها كانت تنتظر تصوير المشاهد، ووصفتها بـ "أحلى بوسة في تاريخ السيما".

أوضحت أن رشدي أباظة كان إنسان ساحر ويتعامل ببساطة مع المحيطين به، ويحرص على تناول الطعام مع العمال في الأستوديو.

أضافت أنها مثلت بضعة أفلام مع فريد شوقي وكانت تتمنى الزواج منه، بسبب الشبه بينه وبين والدها الذي كانت تحبه للغاية، كما أنه يتمتع بالشهامة و"جدعنة ولاد البلد" بحسب وصفها.

أشارت سعيدة جلال إلى دخولها في قصة حب مع ابن شقيق المخرج فطين عبد الوهابـ،، لكن إصرارها على العمل في السينما، دفعه للانتحار، وهو ما أدخلها في حالة عزوف عن الزواج لسنوات، حزنا على فراقه.

أكدت أنها لم توافق على الزواج إلا بعد أن نصحتها الفنانة الراحلة ليلى مراد –زوجة فطين عبد الوهاب- بضرورة تخطي أزمة انتحار حبيبها، وبعدها تزوجت من أحد الأطباء المقيمين في ألمانيا، وأنجبت ابنتها الممثلة منة جلال.