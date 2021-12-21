شاهد .. ؛؛فجة وغير أخلاقية؛؛ الفنانة هيفاء وهبي تصدم الجمهور بإطلالة فاضحة وتستعرض مفاتنها على السرير بإطلالة صارخة .. اتفرج

انت الان تتابع خبر ؛؛فجة وغير أخلاقية؛؛ الفنانة هيفاء وهبي تصدم الجمهور بإطلالة فاضحة وتستعرض مفاتنها على السرير بإطلالة صارخة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يُرافق كل ظهور للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إثارة جدل واسعة بسبب جرأتها في استعراض جسدها.

وكان آخر ظهور للفنانة الحسناء في جلسة تصوير من إحدى الإعلانات التجارية، حيث نشرت على صفحتها الرسمية على انستقرام صورة تظهر فيها انحناءها بصورة وصفت بـ "الفجة والغير أخلاقية".

وظهرت هيفا بجمالها المعتاد وهي ترتدي فستاناً طويلاً باللون الرمادي، بتصميم مميز مع فتحة تكشف عن ساقها، وبالنسبة للأكمام فكانت طويلة على ذراعها اليسرى، ومن دون أكمام بالذراع الثانية، كما تميزت بشعرها الأسود الطويل، حيث تركته منسدلاً على كتفها بتسريحة الوايفي، ونسقت مع الفستان ساعة مميزة زادت إطلالتها أناقة.

وعلقت الفنانة عل الصورة قائلة: "كن أنت ولا تبالي.. الجمال يظهر مهما حاول الآخرون إخفاءه!".

وتفاعل الجمهور العريض للفنانة وهبي مع الصورة، حيث انهالت عليها عبارات الغزل والكلمات التي أطرت على جمالها الأخّاذ.

على صعيد آخر، أشعل تعليق من ناشط أردني موجة كبيرة من ردود الفعل، حيث علق: "ريتني معك ع السرير أبوسلك الواوة!"، حيث انهالت التعليقات.

وانقسم الجمهور بين من طالبه بالعتذار وبين من أخذ تعليقه على محمل السخرية.