شاهد .. بتوقعات ناريه جديدة ..العرافه الشهيره ليلي عبد اللطيف.. هيفاء وهبي لن تبقى وحيدة وهذا ماسيحدث للنجمه نانسي عجرم؟

انت الان تتابع خبر بتوقعات ناريه جديدة ..العرافه الشهيره ليلي عبد اللطيف.. هيفاء وهبي لن تبقى وحيدة وهذا ماسيحدث للنجمه نانسي عجرم؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/21 الساعة 06:00 مساءً | (هبه الوهالي )

بعد الشّهرة الكبيرة الّتي اكتسبتها في لبنان وامتدت إلى العالم العربي، ها هي ليلى عبد اللطيف تقدّم توقّعاتها للعام الجديد مع قرب انتهاء الحالي من خلال نواعم لتكشف

– برأيها – تفاصيل خاصّة بالعام الجديد، علماً بأنّها ستطلّ حصريّاً تلفزيونياً على قناة LBC اللبنانيّة ليلة رأس السّنة لتقدّم توقّعاتها الكاملة على مختلف الأصعدة.



وتحدّثت ليلى عبد اللطيف بإسهاب عن أبرز التّوقعات الخاصّة بالعام المقبل، وأكّدت أنّ هذه التوقّعات إن لم تحصل في هذا العام فسوف تحصل لاحقاً لأنّها تنظر من دون حدود تاريخيّة، وتستمدّه من إلهامها الذي كبر معها منذ أن كانت طفلة.

هيفاء وهبي؟

وأرى أنّ هيفا ستتجه إلى العالميّة وستتخطّى نجوميتها العالم العربي وتكمل سنتها المقبلّة بالكثير من النّجاح، وأعود للتأكيد أنّ هيفا لن تبقى وحيدة أي من دون رجل، ولا أريد التّحدث بتفاصيل.

نانسي عجرم؟

تقدّم لكن ليس كما السّابق.



لكنّك تردّدين دائماً أنّها ستطلّق؟

هكذا تأتي توقعاتها، كما توقّعت من قبل طلاق النّجمة أمل حجازي، أخبروني أنها عندما تختلف مع زوجها تقول ممازحة "نكاية بليلى عبد اللطيف لن أطلّق" لكنّها أيضاً مُعرّضة هذا العام للانفصال.

الفنانة نجوى كرم؟

قرار جريء تتخذه في حياتها، ولن تبقى وحيدة على الصّعيد الشّخصي.



فنّان العرب محمد عبده؟

كنت أوّل من توقع زواجه بامرأة تصغره بسنوات، لكنّه على الرّغم من المتاعب الصّحيّة لن يعتزل الغناء.



أحلام؟

تعود إلى المناكفات مع الفنّان راغب علامة، لكن لا أعرف كيف.