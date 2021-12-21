شاهد .. الفنان الكبير يوسف شعبان.. تزوج 4 من أجمل نساء الارض ومنهن أميرة عربية والمفاجأة في صلة القرابة بينه وبين مصطفى شعبان؟

انت الان تتابع خبر الفنان الكبير يوسف شعبان.. تزوج 4 من أجمل نساء الارض ومنهن أميرة عربية والمفاجأة في صلة القرابة بينه وبين مصطفى شعبان؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/21 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي )

لم تخل حياة الفنان الكبير الراحل يوسف شعبان من الحب، والذي أسفر عنه 4 زيجات مُعلنة، كانت بدايتها في بداية الستينيات،

وخلال تصوير مسلسل «الحب الكبير» في بداية الستينيات قرر أثناء التصوير إعلان خبر زواجه من الفنانة ليلى طاهر، والذي استمر لمدة أربع سنوات ليتخللها الطلاق ثلاث مرات، ليقررا الانفصال النهائي بعدها، لكن ظلت علاقة الحب وىالاحترام المتبادل بين الطرفين.



بعدها قرر الفنان الكبير الزواج من نادية إسماعيل شيرين، وهي ابنة الأميرة فوزية بنت فؤاد الأول شقيقة الملك فاروق، والتي أنجب منها ابنته سيناء.

وكذلك كانت زيجته الثالثة من الفنانة سهام فتحي، وانتهى الأمر به بالزواج الرابع والأخير، والذي استمر ما يقرب من ثلاثين عامًا وحتى الآن من الكويتية إيمان خالد الشريعان، والتي أنجب منها ابنته زينب، وابنه مراد المقيمين في الكويت.



من أبرز أعمال يوسف شعبان السينمائية، «ميرامار، أم العروسة، للرجال فقط، مراتي مدير عام، معبودة الجماهير، الثلاثة يحبونها، زقاق المدق، حمام الملاطيلي، قضية سميحة بدران، ليلة القبض على بكيزة وزغلول» والكثير من الأعمال.



ورحل الفنان الكبير يوسف شعبان عن عالمنا بعد صراع مع المرض.



ويظن كثيرون أن الفنان مصطفى شعبان هو نجل الراحل يوسف شعبان، وهذا غير صحيح وهو تشابع أسماء فقط ولا تربطه به أي علاقة.