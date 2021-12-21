شاهد .. ردة فعل غير متوقعه من الفنان سمير غانم.. عندما قالت له ابنته دنيا سمير غانم ..بابا انت صليت؟

انت الان تتابع خبر ردة فعل غير متوقعه من الفنان سمير غانم.. عندما قالت له ابنته دنيا سمير غانم ..بابا انت صليت؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/21 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي )

يعتبر الفنان الراحل سمير غانم في الواقع غير شخصياته في التمثيل، حيث كان اسلوبة في حياته الخاصة غير جنونه في التمثيل.



وعلى الأغلب كانت تدور الشائعات حوله بأنه رجلًا غير ملتزمًا لا يحب الاستقرار، يميل للحياة غير الهادئة، ولا يفضل المسؤولية، لكن كانت الحقيقة غير ذلك.

وفي لقاء نادر مع ابنتيه دنيا وإيمي في مرحلة المراهقة، كشفت دنيا أن والدها يتعامل معهم بحسم وصرامة ولا يترك لهم الحرية المطلقة.

وقالت دنيا إن والدها يجمع بين المرونة والالتزام في الوقت نفسه،

موضحة: بابا بيسأل عن كل حاجة وعارف كل أصحابنا ولازم يعرف رايحين فين ومع مين وأمتا وأزاي، ويفضل متابع معانا، ويحدد معاد رجوعنا البيت، لكن في الوقت نفسه بيسمعنا وفاهمنا.

من جانبه كان لفت الفنان الراحل في لقاء أخر إلى أن علاقته مع ابنتيه قوية، حيث يحرص على أن يكون صاحباً لهما فهو أب ليس بالمتشدد، ويحرص على التوجيه فقط وتعريفهما بالخطأ والصواب حتى لا يشعرا بأن هناك رقيبًا عليهما.



وقال سمير غانم في لقاء تلفزيوني مع صفاء أبو السعود، "كنت مرة تعبان ودنيا سألته بابا صليت فقلت لها مانا صليت امبارح، فراحت فضحتني وتكلم أصحابها".