شاهد .. هل تتذكرون شقيق الفنانة ميرفت أمين في فيلم الحفيد .. لن تصدق ماذا يعمل وكيف أصبح شكله الآن؟

انت الان تتابع خبر هل تتذكرون شقيق الفنانة ميرفت أمين في فيلم الحفيد .. لن تصدق ماذا يعمل وكيف أصبح شكله الآن؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/21 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي )

الفنان محمد يحيى دخل إلى عالم التمثيل منذ طفولته ولعب عدة أدوار في 9 أفلام منها الشيطان الصغير مع كمال الشناوى وسميرة أحمد

و” حديث المدينة ” مع شويكار وسميرة أحمد وفيلم “بلا رحمة ” مع فريد شوقى وسهير المرشدى و” شلة المراهقين” مع ميرفت أمين وأحمد رمزى و” دمى و دموعى وابتساماتى ” مع نجلاء فتحى وحسين فهمى وكان آخرها فيلم “الحفيد” عام .



محمد يحيى ولد في يوم 29 يونيو عام 1953 ترك الفن في منتصف السبعينات وتفرغ لدراسة الطب البشري الذي تابع دراسته في بريطانيا ليعود باختصاص نساء وتوليد بدرجة أستاذ ويخصص حياته للتدريس الجامعي ومعالجة المرضى .

ابتعد محمد يحيى تماما عن الفن ويركز جهوده على مزاولة مهنة الطب والتفرغ للدراسات الطبيعية والابحاث وتبقى الأفلام التي شارك بها مجرد ذكريات بالنسبة إليه فلم يفكر في العودة مجداد كما فعل الكثير ممن اعتزلوا.