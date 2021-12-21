شاهد .. ظهور مثير .. ديمي روز تنسى الملابس الداخلية صعقت الجمهور واستعرضت صدرها في اجرأ إطلالة على الكرة الأرضية !

انت الان تتابع خبر ظهور مثير .. ديمي روز تنسى الملابس الداخلية صعقت الجمهور واستعرضت صدرها في اجرأ إطلالة على الكرة الأرضية ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعادت ديمي روز زيارة واحدة من أكثر فساتينها جرأة حتى الآن. تحتفل عارضة الأزياء البالغة من العمر 26 عامًا بعيد ميلادها ، حيث يستيقظ متابع روز البالغ عددهم 16.1 مليون على Instagram على عدد كبير من الإرتدادات عبر القصص. من خلال نشر كل شيء بدءًا من حركة البيكيني إلى نزهات يوم ما قبل الوباء ولقطات الحفلات البراقة ، شاركت ديمي رسائل عيد ميلاد حلوة من أقربها وأعزها ، بما في ذلك أيضًا صورة واحدة لكل ملاحظة لطيفة. أظهرت إحدى اللقطات الفستان المشهور لسفيرة بريتي ليتل ثينج ، وكان ذلك من دون حمالة صدر من قنبلة البيكيني. تحقق من ذلك أدناه.

إنه عيد ميلادها

انتقل إلى الفستان. يأتي ذلك في الوقت الذي تتصدر فيه ديمي عناوين الأخبار لأسئلة وأجوبة ضخمة قبل عطلة نهاية الأسبوع ، حيث يرى أحدها أنها تشارك صورة واحدة لكل سؤال وتغلق الاقتراحات التي تم تحسينها من الناحية التجميلية.

الجميلة البريطانية ، التي أكدت أيضًا أنها لا تزال عازبة ووصفت مكانها المفضل على الأرض بـ "الجنة" ، تحولت إلى وضع عيد الميلاد الليلة الماضية ، مع ظهور مجموعتها في ليلة في الخارج.

بقيت ديمي ، التي تباهت بعروض DDs الضخمة ، راقية على الرغم من كمية الجسد المعروضة.

اتفرج الصورة!

لم يكن الفستان المشقوق ، باللون الأزرق المائي والأخضر المنقوش ، على بعد مليون ميل من فستان فيرساتشي المشهور الذي ارتدته المغنية جينيفر لوبيز البالغة من العمر 51 عامًا في Grammys في عام 2000. كمية هائلة من الصدر معروضة عبر النهاية اللامعة ، تظهر مع أنثى ورجلين.

وجاء في التسمية التوضيحية: "يوم للاحتفال بك. دعنا نتوجه إلى حارة الذاكرةdemirose". شاركت ديمي أيضًا صورها التوأمية الشهيرة لملابس السباحة Guess مع زميلها النموذج Bethany Lily.

ديمي روز / إنستغرام

ديمي أيضًا جديدة من التفكير في ما جلبه عام 2020 – بصرف النظر عن جائحة عالمي. بالانتقال إلى Instagram في وقت سابق من هذا العام ، كتب النموذج :

"أن تكون سعيدًا هو أن تتوقف عن الشعور بأنك ضحية وأن تصبح كاتب مصيرك. إنه عبور الصحاري ، مع أن تكون قادرًا على العثور على واحة في أعماق روحنا" ، مضيفًا:

"أن أشكر الله على كل صباح ، على معجزة الحياة. السعادة لا تخاف من مشاعرك." انظر إلى الموز والملابس الداخلية أدناه!