شاهد .. الفيلم الأكثر وقاحةً وانحلالا ًفي تاريخ السينما المصرية .. الفنانة ميرفت أمين بلا ملابس تماماً ورشدي أباظة يرتكتب فضيحة لا تغتفر.. ؟

انت الان تتابع خبر الفيلم الأكثر وقاحةً وانحلالا ًفي تاريخ السينما المصرية .. الفنانة ميرفت أمين بلا ملابس تماماً ورشدي أباظة يرتكتب فضيحة لا تغتفر.. ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بدأ رحلة صعوده بأدوار صغيرة، لكنه سرعان ما أصبح ذلك النجم الذى يحبه الجمهور والمخرجون والمنتجون وحتى النجوم والنجمات.

رشدى أباظة.. حالة فريدة فى تاريخ السينما، فهو الباشا ابن الباشا الذى صار نجمًا شعبيًا ودنجوانًا، والنموذج الذى تتمناه كل امرأة فى رجلها.

ولد فى مثل هذا اليوم من عام ١٩٢٦ فى المنصورة، لعائلة ثرية ومعروفة، وبدأ مشواره الفنى عام ١٩٤٨وقدم رشدى أباظة ١٠٠ فيلم خلال مشواره، وكان آخر أفلامه عام ١٩٨٠ وهو «سأعود بلا دموع»، ثم توفى فى شهر يوليو من العام نفسه.

ونتحدث في هذا اليوم عن قصة فيلم "أعظم طفل في العالم" الذي أنتج عام 1972 عن قصة علي سالم وإخراج جلال الشرقاوي، وقامت ببطولته ميرفت أمين مع رشدي أباظة وهند رستم.

رشدي أباظة ارتكب أيضا خطيئة لا تغتفر عندما وافق مع الممثلة القديرة الراحلة هند رستم والفنانة ميرفت أمين على تقديم الفيلم، الذي ظهرت فيه الفنانة ميرفت أمين عارية تماماً، من دون ضرورة درامية، لذلك يعد الفيلم واحدًا من الأفلام "سيئة السمعة"، اللائي تم منعهن من العرض.

وتدور اجداث الفليم حول ماتيلدا فتاة سويدية تصل إلى مصر للإقامة عند صديق والدها الأستاذ الجامعي وزوجته المذيعة الشهيرة واللذان يعانيان من عدم الإنجاب.

جمال "ماتيلدا" الفائق يغوي الأستاذ الجامعي لكنه يحاول المقاومة ويستسلم في النهاية لمشروع ما تليدا المجنون بإنجاب طفل يكون أعظم طفل في العالم يجمع بين الغرب والشرق.

جاء الفيلم ليكون من أجرأ الأفلام التي أنتجتها السينما المصرية والعربية، حيث حمل مشاهد ساخنة كانت الأكثر جرأة ما دفع الرقابة إلى منعه من العرض نهائيًا لكنه ظل متداولا على أشرطة الفيديو.

الفيلم أدخل ميرفت أمين دائرة الأفلام الممنوعة من العرض، والتي تحمل شعار للكبار فقط، وكانت بداية لسلسة من الأفلام التي سارت في نفس الاتجاه خاصة خلال فترة السبعينيات من القرن الماضي.

أثناء تصويرها الفيلم، تعرفت "ميرفت أمين"، على الموسيقار "عمر خورشيد"، ليتم إعلان خطبتهما في بيروت، ليتزوجا بعد الانتهاء من تصوير الفيلم في يونيو 1972، ليتطلقان بعدها بعام واحد فقط.