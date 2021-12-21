شاهد .. هذا الفنان الشاب صدم النجمة دنيا سمير غانم ..ورفض الزواج منها والمفاجأة في السبب! .. لن تصدق من هو ؟

انت الان تتابع خبر هذا الفنان الشاب صدم النجمة دنيا سمير غانم ..ورفض الزواج منها والمفاجأة في السبب! .. لن تصدق من هو ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/22 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

ولد أحمد مكي في مدينة وهران بالجزائر يوم 19 يونيو عام 1978 لأب جزائري وأم مصرية، ثم انتقل إلى مصر مع والدته ونشأ في حي الطالبية بالجيزة،

نشأ في عائلة مفككة حيث انفصل والديه وعمره 5 سنوات، عاش طفولة قاسية منذ ولادته وعمل في العديد من المهن منها تجارة الطيور وغيرها، لديه أربعة أشقاء منهم الفنانة إيناس مكي.



ممثل حارب المرض ورفض الاستسلام فنان شامل فهو مخرج ومؤلف ومغني راب تألق في جميع ألوان الفن أنه النجم أحمد مكي الذي عاش في عائلة مفككة منذ طفولته بعد انفصال والديه، عرفه الجمهور من خلال شخصيات جديدة ومختلفة في الدراما والسينما،

أصيب بمرض نادر كاد أن يودي بحياته حرمه من الطعام والشراب وعدم تقبيل ابنه الوحيد، انتشرت تقارير عبر السويشال ميديا تفيد بأنه رفض الزواج من الفنانة دنيا سمير غانم بعد قصة حب نشأت بينهما في كواليس العديد من الأعمال الفنية ومنهم المسلسل الشهير "الكبير أوي".

بدأ حياته الفنية بعد تخرجه من معهد السينما قسم إخراج، حيث أخرج عدداً من الأفلام القصيرة من بينها "ياباني أصلي" و"الحاسة السابعة"، كما قام بأداء دور صغير

في آخر أفلام الفنان الكوميدي الراحل علاء ولي الدين فيلم "ابن عز" مع المخرج شريف عرفة، ثم شارك في ثاني أفلامه فيلم "تيتو" مع أحمد السقا.



قام بإخراج وتأليف أول فيلم سينمائي طويل له من خلال فيلم "الحاسة السابعة" بطولة أحمد الفيشاوي ورانيا الكردي، حقق نجاحاً كبيراً من خلال شخصية "هيثم دبور" في سيت كوم الشهير "تامر وشوقية" ثم قدم نفس الشخصية في فيلم "مرجان أحمد مرجان" مع الفنان عادل إمام، ثم قدمها مرة آخيرة في فيلم "إتش دبور".



قدم ما يقرب من 10 أفلام خلال مسيرته الفنية وهم فيلم "طير إنت" و"لا تراجع ولا استسلام" و"سمير أبو الليل" و"ليلة البيبي دول" و"إتش دبور" و"مرجان أحمد مرجان" و"تيتو" و"ابن عز".

اشتهر مكي بتقديم أغاني الراب والذي يعتبرها وسيلة لتوصيل أفكاره الهادفة إلى الجمهور وتجاربه الإنسانية في الحياة، ومن أبرز أعماله الغنائية أغنية "أغلى من الياقوت" التي لاقت شهرة واسعة

وحققت ملايين المشاهدات على اليوتيوب والتي تدور قصتها حول الأبوة وأن الأغنية رسالة إهداء إلى ابنه الوحيد ولكل طفل.



تزوج أحمد مكي منذ سنوات طويلة من خارج الوسط الفني من سيدة أعمال ناجحه تمتلك عدة مراكز تجميل في مختلف أنحاء مصر، واقتصر حفل زفافه على العائلة فقط بعيداً عن وسائل الإعلام،

حيث يعتبر من الفنانين الذين يفضلون أن تكون حياتهم الشخصية بعيدة تماماً عن عمله الفني، وأثمرت تلك الزيجة عن ابنهما الوحيد "آدم" ولكن لم تستمر تلك الزيجة وانفصلا بعد زواج دام 6 سنوات ولم يكشف كلاهما الأسباب الرئيسية وراء انفصالهما.



ومن أبرز الأزمات في حياته إصابته بمرض نادر فضلاً أن بعض الأطباء لم يستطيعون تشخيص مرضه وبعضهم قالوا له: "مرضك ملهوش علاج"، وكشف في إحدى لقاءاته أنه أصيب بفيروس أثر بشكل كبير على الطحال والكبد لدرجة

لم يستطيع شرب المياه وتم علاجه لمدة شهر ونصف بطريقة طبية خاطئة لأنه كان لا يصلح تناول أي مضادات حيوية وهو ما تسبب في ضعف المناعة وخسر 40 كيلو غراماً في شهر واحد فقط.

وأكد مكي أن الفيروس الذي أصابه نتيجة تبادل زجاجات المياه داخل صالة جيم وقال: "أثناء مرضي حرمت من كل شىء رغم توافرها فمثلاً الثلاجة مليئة بالأطعمة ولم أكن قادراً على تناول أي شىء منها وابني أمامي ولا أستطيع تقبيله".



شكل الفنانان دنيا سمير غانم وأحمد مكي ثنائي رائع في السينما والدراما خاصة في المسلسل الشهير "الكبير أوي" بجميع أجزائه وهو العمل الذي حقق نجاحاً كبيراً في الشارع المصري،

وانتشرت شائعات تفيد بأن مكي رفض الزواج من دنيا بعد قصة حب نشأت بينهما في العديد من أعمالهم الفنية.



وكشف النجم سمير غانم في إحدى تصريحاته الصحفية، أن ابنته وأحمد مكي أصدقاء جداً ولم تتم خطوبتهما كما أشيع، وانتشرت شائعة قصة حبهما كسرعة البرق على مواقع التواصل الاجتماعي

وذلك بعد أن تردد أن زوجته الفنانة دلال عبد العزيز والدة دنيا أخبرت أحد المقربين إليها بخبر الخطوبة في إحدى جلسات الدردشة وذلك قبل زواجها من زوجها الحالي الإعلامي رامي رضوان.