شاهد .. لن تصدقوا .. هذا الطفل الوسيم والجميل اصبح من أشهر فناني العرب على الإطلاق في سماء الوطن العربي .. من تتوقع ان يكون ؟

انت الان تتابع خبر لن تصدقوا .. هذا الطفل الوسيم والجميل اصبح من أشهر فناني العرب على الإطلاق في سماء الوطن العربي .. من تتوقع ان يكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/22 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لنجم لبناني شهير، حيث كان طفلاً يبلغ من العمر 8 سنوات علي الأكثر،

وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءته ووسامته. إنه المطرب اللبناني“رامي عياش” الذي أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولته،

كما تناقلها عدد كبير من محبيه ومتابعيه. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا.

من جهه آخري،

حرص النجم رامي عياش على تهنئة صديقته النجمة نوال الزغبي بمناسبة طرحها أحدث أعمالها الفنية وهي أغنية حملت عنوان (عقلي وقف)، واختار رامي أن يقدم التهنئة على طريقته الخاصة وبأسلوب جديد،

من خلال نشره عبر خاصية (ستوري تويتر) فيديو قصيراً ظهر فيه وهو يعزف على البيانو ويدندن أغنية نوال الجديدة،

كما نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر، وعلّق: «أنا عقلي وقف مبروك يا حبيبة قلبي على الأغنية الرائعة».

وفي السياق الفني، تلقى النجم اللبنانى رامي عياش، عرضاً لخوض تجربة تمثيلية جديدة فى مسلسل درامى جديد من إنتاج مصرى،

وينافس به فى رمضان المقبل حال تم الاتفاق على التفاصيل، حيث يتكتم عياش عن اسم العمل إلى حين الانتهاء من المفاوضات والبدء فيه بشكل رسمى.

يُذكر أن النجم رامي عياش قام ببطولة المسلسل اللبنانى “أمير الليل”، بمشاركة ميس حمدان وداليدا خليل ونهلة عقل داوود وهيام أبو شديد وأسعد رشدان ﺗﺄﻟﻴﻒ منى طايع وﺇﺧﺮاج إيلي برباري وقد لاقى المسلسل نجاحا عندما عُرض فى 2016.

كما قام رامي عياش ببطولة سينمائية بفيلم “الباباراتزي” بمشاركة إيمان العاصي عزت أبو عوف كارلا بطرس ميرفا القاضي تاليف أحمد عبد الفتاح وإخراج سعد هنداوى، والذى عُرض عام 2015.