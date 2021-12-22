شاهد .. فاجعة تهز الأردنيين.. الوليد مقداد نجم طيور الجنه.. ينهال بالضرب على شقيقه عصومي والسبب صاعق ولا يصدق ؟اتفرج الفيديو

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/22 الساعة 02:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

تداول مواقع التواصل الاجتماعي، ما حدث بين الوليد مقداد واخاه المعتصم عصومي أمام العلن بعد الزفاف الأسطوري.



حيث فقد الوليد مقداد عقلة تماماً وانهال بالضرب على شقيقه المعتصم عصومي أمام العلن لسبب صاعق ولا يصدق،

لا بل وضرب أيضًا مرافقه، ممّا أثار جدلًا كبيرًا بين المتابعيد وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة السبب.