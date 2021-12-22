شاهد .. سر صادم للغايه..النجم مصطفى شعبان عمره تعدى 50 عاماً لكن لم يتزوج بعد رغم شهرته( تفاصيل مثيرة وراء عدم زواجه يصرح بها لأول مرة ) ؟

انت الان تتابع خبر سر صادم للغايه..النجم مصطفى شعبان عمره تعدى 50 عاماً لكن لم يتزوج بعد رغم شهرته( تفاصيل مثيرة وراء عدم زواجه يصرح بها لأول مرة ) ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/22 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

يعتبر مصطفى شعبان من الفنانين الاكثر شهرة في اعماله سواء في الدراما او السنيما، وتميز في كثير من اعماله بشخصيته وروعة اسلوبه.



ولد الممثل والفنان الكبير "مصطفى شعبان" في مصر عام 1970 أي أنه يبلغ من العمر حاليا 51 عام، حيث أنه درس بكلية الإعلام في جامعة القاهرة حتى تخصص في قسم العلاقات العامة والإعلان،

كما أنه بدأ مسيرته الفنية في عالم الشهرة والفن عام 1992، وذلك عن طريق عمله المسرحي "بالعربي الفصيح".

اتجه بعد ذلك إلى السينما والتليفزيون من خلال أول عمل قام به وهو "رومانتيكا" ثم تلاه عدد من الأعمال الأخرى، حتى حصل على جائزة أفضل ممثل عام 1999،

وبعد ما شارك في عدد من الأعمال بأدوار صغيرة استطاع بمجهوده وموهبته أن يقدم عملًا سينمائياً ينفرد ببطولته وهو فيلم "النعامة والطاووس" وغيرهم من الأعمال الأخرى.

والكثير يتسال لماذا لما يتزوج الي حد الان؟

وكان السبب قد صرح به الفنان مصطفى شعبان في إحدى لقاءاته التليفزيونية أنه قد أحب فتاة من إحدى الدول الأوروبية حبًا شديدًا، ولكن لم يستمر هذا الحب للعديد من الأسباب التي وقفت أمامهم.



واضاف ايضاً مصطفى شعبان بأنه لم يتزوج حتى الآن بسبب أنه لم يجد الفتاة التي تستطيع أن تشاركه حياته الشخصية، كما أنه قال أيضاً أنه لا يريد الزواج الذي يحدث الآن وهو الزواج على الطريقة التقليدية،

مشيراً إلى أنه أيضاً لا يريد الزواج من أحد من هذا المجال لأنه يفضل أن يتزوج من امرأة متفرغة له تماماً ولا يشغلها أي شيء آخر، وبالتالي فإنه لم يعثر على هذه الفتاة التي يريدها حتى الآن.