شاهد .. اتفرج : انا مجنونة أول رد من النجمة شيرين عبد الوهاب.. بعد هجوم مبروك عطية عليها بسبب ..حلاقة شعرها؟

انت الان تتابع خبر اتفرج : انا مجنونة أول رد من النجمة شيرين عبد الوهاب.. بعد هجوم مبروك عطية عليها بسبب ..حلاقة شعرها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/22 الساعة 03:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

بعد ظهور الفنانة شيرين حليقة الرأس قال الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، إنه لا يجوز للمرأة حلق شعرها إلا لعذر طبي.



بعد ذلك بساعات تحدثت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن قرارها الجريء في حلق شعر رأسها بأكمله،

بسبب حالة الاكتئاب التي عاشتها لانفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب، لتصف نفسها بـ«المجنونة» ولم تنصح السيدات بما فعلته.

وذكرت شيرين عبد الوهاب خلال تصريحات لقناة أبو ظبي أنها اتخذت حلاقة شعرها وراثة عن والدها حين كانت تشعر بالاكتئاب: «أنا واخدة الموضوع وراثة عن أبويا لما بحس أن شوية اكتئاب بشيل شعري والمرة دي كان صعب شوية وقاسي الموضوع وعلى قده شيلت شعري على أنا كدا ارتحت».



شيرين عبد الوهاب: أنا مجنونة

ووصفت الفنانة شيرين عبد الوهاب نفسها بأنها «مجنونة»: «زينة الست شعرها، أنا مجنونة ومحدش يقلدني»، وتابعت في حديثها أنها تودع عام 2021 بأربعة أشياء: «نقول باي للضعف وباي للكسل وباي للدموع وباي شوية للحب».



وعن أعمالها الفنية قالت إنها افتقدت الجمهور أيضًا وتعود بقوة للساحة الفنية: «الناس وحشتني.. والألبوم هينزل لكن سينجلز وفي سينما وتليفزيون وفي كذا حاجة».

شيرين تتحدث عن حلاقة شعرها

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، ردت خلال تدوينة لها عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»،

بعد تداول أخبار تفيد بأن الفنان حسام حبيب هو من قام بحلق رأسها، مدافعة عنه، «ليه ميكونش لوك جديد؟ ليه ميكونش تغيير؟ ليه ميكونش أنا اللي عملت كده حتى لو عندي اكتئاب؟

ليه فرضتوا السييء والأسوأ وظلمتوا شخص برئ وظلمتوني.. ‏أنا قوية بيكوا، بس محبش حبكوا ليا يخليكوا متشوفوش الحقايق أو تكونوا ظالمين».



وأصدرت «شيرين» مؤخرا، بيانا رسميا تؤكد فيه انفصالها عن الفنان حسام حبيب، ولم تكشف عن الأسباب محتفظة بخصوصيتها،

وتصدرت محركات البحث «جوجل»، مع التزام الفنان حسام حبيب الصمت وعدم الخروج للحديث عن أسباب الأنفصال والطلاق.