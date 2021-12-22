شاهد .. كأنها ملاك على الأرض:النجمة ياسمين صبري تخطف الانظار وتسحرها بإطلاله جميله وهي بتتمشي في شوارع الإسكندرية ؟ إتفرج

انت الان تتابع خبر كأنها ملاك على الأرض:النجمة ياسمين صبري تخطف الانظار وتسحرها بإطلاله جميله وهي بتتمشي في شوارع الإسكندرية ؟ إتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/22 الساعة 05:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

تعيش الفنانة ياسمين صبري حاليا الأجواء القطبية في مدينتها الإسكندرية ، حيث غطت الثلوج بعض المناطق فيها وحرصت علي التفاعل مع هذة الاجواء الاوروبية .



نشرت ياسمين صبري صورة لها وهي تتفاعل مع الثلوج في الإسكندرية عبر موقعها الرسمي علي ” تويتر ” .



و علقت ياسمين صبري قائلة :” الله يا اسكندرية”وتعاقد المخرج أحمد صالح بشكل رسمي على تولى مهمة إخراج مسلسل النجمة ياسمين صبرى المقرر عرضه في شهررمضان

2022 من تأليف محمد عبد المعطى وإنتاج شركة سينرجى، ويجرى الاستقرار على اسمه النهائي حالياً،

وبدأ صالح في جلسات العمل مع القائمين على المسلسل ووضع الخطوط العريضة على الشخصيات قبل انطلاق التحضيرات الفعلية.