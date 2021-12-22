شاهد .. للكبار فقط: عارضة الأزياء ماهلاغا جابري بإطلالة مثيرة.. وفستانها كشف مفاتنها للعلن؟

انت الان تتابع خبر للكبار فقط: عارضة الأزياء ماهلاغا جابري بإطلالة مثيرة.. وفستانها كشف مفاتنها للعلن؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/22 الساعة 05:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

نشرت عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري مجموعة صور حديثة لها ضجت بها مواقع التواصل الإجتماعي.



وظهرت ماهلاغا وقد إرتدت فستاناً طويلاً باللون الذهبي بغاية الإثارة بصيحة الـ Off shoulder، شفاف من النصف الأعلى، وهي تلعب لعبة الشطرنج، وكتبت: "الحياة هي لعبة العقل، كل ما عليك فعله هو ان تتعلم كيف تلعب".



وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع صور ماهلاغا معبرين عن إعجابهم الدائم بجمالها.



وكانت قد نشرت ماهلاغا جابري، صورة عبر صفحتها الخاصة، تظهر فيها وهي شبه عارية، ومن دون حمالة صدر، وعمدت جابري إلى تغطية صدرها بيديها فقط.



وعلقت ماهلاغا على منشورها، قائلة :"الجسد هو أكثر الملابس إثارة التي تمتلكها".