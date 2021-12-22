شاهد .. فنانة مصرية تزوجت 3 مرات وسُجنت 7 أعوام بتهمة باطلة وابتعدت عن التمثيل لإصابتها بأزمة قلبية .. فمن تكون؟

انت الان تتابع خبر فنانة مصرية تزوجت 3 مرات وسُجنت 7 أعوام بتهمة باطلة وابتعدت عن التمثيل لإصابتها بأزمة قلبية .. فمن تكون؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ولدت إجلال زكي أحمد عام 1951، وأكملت دراستها لتحصل على ليسانس الآداب في عام 1973، وبدأت مشوارها من خلال المشاركة في برنامج الأطفال "ماما سميحة" قبل ان تعمل بعدها كمذيعة، واستطاعت أن تدخل القلوب من خلال تلك البداية، لتنتقل نحو عالم التمثيل والسينما والدراما.

شاركت إجلال زكي خلال مشوارها الفني في العديد من الأعمال، أشهرها مسرحية "سك على بناتك"، وفيلم "قاهر الظلام"، والذي جسدت فيه شخصية زوجة الأديب المصري طه حسين الفرنسية، أمام الممثل المصري محمود ياسين، ودورها أيضاً في مسلسل "عائلة الأستاذ شلشل".ومن أعمال إجلال زكي أيضاً "أني خائفة" و"هذا أحبه وهذا أريده" و"انتهى الحب" و"الشاطر حسن" و"ليل ورغبة" و"البوسطجي" و"التلاقي" و"الفخ" و"رجل بمعنى الكلمة" و"طيور الصيف" و"لعنة الزمن" و"هي والمستحيل" و"الفقراء اولادي" و"معروف الاسكافي" و"موعد على العشاء". وخلال مشوارها الفني لم تحصل إجلال زكي على البطولة المطلقة، سوى فرصتها أمام الممثل المصري محمود ياسين في فيلم "قاهر الظلام"، إلا انها ظلت تقدم الأدوار الثانية التي نجحت في تقديمها.

واجهت الفنانة إجلال زكي أزمة حينما تم القبض عليها بتهمة ممارسة الفجور وتسهيل الدعارة، لتقضي في السجن سبع سنوات كاملة، وبعد خروجها من السجن لم تعلن اعتزالها لكنها ابتعدت عن الساحة الفنية للأزمات القلبية التي تمر بها، فقد قامت بتغيير شرايين في قلبها، قبل أن تعود لتظهر في السنوات الأخيرة بصور صدمت الجمهور، للتغيير الكبير الذي طرأ على ملامحها بسبب العمر.

وعلى الرغم من حصول إجلال زكي على البراءة، ورغم أن الحكم جاء متأخراً إلا أن إجلال زكي اعترفت في أحد تصريحاتها بأنها كانت تتمنى أن تكون والدتها على قيد الحياة، حتى ترتاح وتكون سعيدة. وقالت إجلال زكي إنها خلال الجلسة الأخيرة قررت حبس نفسها فسجنت ست سنوات لم تحاول خلالها بأن تبرئ نفسها، أو تشتكي أو تدافع عن نفسها حتى ظهرت براءتها.وقد تردد بأن ابنها توفي بسبب قضيتها، لكن إجلال زكي قالت إن ما قيل عن انتحاره شائعة، لكنه توفي قبل القضية، وبأن زوجها في هذا الوقت المخرج اللبناني يوسف شرف الدين كان يثق بها وأيضا أسرتها، وإن كان بعض الأصدقاء قد تخلوا عنها.

تزوجت الفنانة إجلال ثلاث مرات، الأولى من المخرج “محمد خيري”، وزواجها الثاني من المخرج “يوسف شرف الدين” اللبناني، وزواجها الثالث من الكاتب “نادر أبو الفتوح”، وقد حاول زوجها الأول “محمد خيري” في الانتحار بسبب مشكلة ما في فيلم سوف يقوم فيه بدور، والفنان الراحل “أحمد زكي” هو من أنقذه.