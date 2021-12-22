شاهد .. اعترافات نارية تفجرها النجمة المصرية «يسرا» : كنت موافقة اتجوز والد زوجي ليلة واحدة أثناء سفرنا للخارج، وعادل إمام يبسطني كثير وكان نفسي فيه !!

انت الان تتابع خبر اعترافات نارية تفجرها النجمة المصرية «يسرا» : كنت موافقة اتجوز والد زوجي ليلة واحدة أثناء سفرنا للخارج، وعادل إمام يبسطني كثير وكان نفسي فيه !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اثارت النجمة المصرية يسرا، موجة جدل واسع على منصات التواصل الإجتماعي بعد كشفها عن تفاصيل جريئة من حياتها الشخصية والفنية.

وقالت يسرا خلال استضافت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا لها مؤخراً في برنامجها «الدوبليكس» المذاع عبر فضائية «ON»، بأنها كان نفسها تتزوج والد زوجها خالد صالح سليم، رئيس النادي الأهلي الأسبق صالح سليم أثناء سفرهما إلى الخارج.

وقالت إن مضيفة الطائرة طلبت منها أن تتزوج صالح سليم ولو لليلة وحدة فوافقت في الحال، ولكنه رفض . مؤكدة بأنه «كان قمر».

كما كشفت في اللقاء ، أن إسمها الحقيقي «سيفين محمد نسيم» مشيرة الى إن اسم سيفين يعني «الوردة التي لا تموت»، لافتة أن أصدقائها ينادونها بـ«سيفا»، معتبرة أن هذا هو الاسم المفضل لديها الذي يناديه به أصدقاؤها المقربون وزوجها.

وأوضحت الفنانة المصرية، بأنها متزوجة من خالد صالح سليم بن رئيس النادي الأهلي الأسبق صالح سليم، ولم تنجب أبناء ووصفت زوجها بأنه «مشهور أكتر مني».

وتحدثت يسرا عن مواطنها الفنان عادل إمام وعملها معه، مشيرة أنها نجحت من خلال ظهورها معه، وأنه الفنان الوحيد الذي توافق على أن يكتب اسمه قبلها.

وأفادت بأن عادل إمام هو الفنان الوحيد الذي لو كان طلب الزواج منها لما استطاعت رفضه. مردفة: «عادل إمام لو كان اتقدم لي مكنتش رفضته وكان نفسي اتجوزه».

ووصفت عادل إمام بأنه «شرح وبيخلي الناس مبسوطة طول الوقت بتضحكي وتهزري وشرح وبيحب الفرفشة ودمه خفيف وعشرته حلوة»، مشددة على أنها مازالت تتواصل معه.

وأشارت الفنانة يسرا إلى أن أقرب صديقات لها في الوسط الفني هن الفنانة إلهام شاهين والمخرجة إيناس الدغيدي والفنانة ليلى علوي.

كما تطرقت النجمة المصرية، إلى أعمالها الجديدة، منها فيلم «ليلة العيد» سيناريو أحمد عبدالله واخراج سامح عبدالعزيز وتشارك معها في بطولته سميحة ايوب ونجلاء بدر وهنادي مهنا واحمد خالد صالح وسيد رجب.

ولفتت الفنانة يسرا، الى حرصها على التباعد أثناء تصوير مشاهدها: «مشاهد البوس والاحضان مرفوضة في زمن الكورونا».

وتحدثت يسرا عن مشاركتها ضمن لجنة تحكيم الأوسكار مؤكدة أنها شاهدت 80 فيلما واختارت 3 افلام للفوز، وفازوا بالفعل واختارت أحسن ممثلة وأحسن ممثل وأحسن فيلم واختياراتها فازت بالأوسكار بالفعل.وتذكرت، الفنان الراحل رشدي أباظة «مفيش شياكة ولا ذوق ولا معاملة لست زي رشدي اباظة»، كما تذكرت عمر الشريف «حدوتة مش هتكرر تاني أبدا جماله وشياكته والكلاس بتاعه وكان كاتم أسراري» وأيضًا الفنان الراحل أحمد رمزي «كان طيب ودمه خفيف وشربات».

كما تحدثت النجمة المصرية، عن زوجها خالد صالح سليم مشيرة أنها تعرفه منذ أن كان عمرهما 7 سنوات وأنه سافر الى الخارج وتزوج ثم انفصل عن زوجته وعاد الى مصر وتزوجا منذ 25 عاما