شاهد .. أجرأ إطلالات مودل روز التي عرضتها لانتقادات واسعة وأثارت الجدل.!!

انت الان تتابع خبر أجرأ إطلالات مودل روز التي عرضتها لانتقادات واسعة وأثارت الجدل.!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تلفت عارضة الأزياء السعودية، مودل روز، الأنظار دائناً بإطلالاتها، حيث اعتادت على الظهور بملابس جريئة تعرضها دائماً للانتقادات وتثير الجدل حولها، وفي هذا الألبوم ستشاهدين معنا مجموعة من أجرأ إطلالات مودل روز التي خطفت بها الأنظار وأحدثت ضجة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

إطلالات مودل روز

مودل روز الكثير من الإطلالات التي أثارت الجدل، ليس فقط في صورها التي تشارك بها جمهورها، وإنما تخرج مودل روز دائماً عن المألوف، خاصة في مقاطع الفيديو التي تنشرها عبر حساباتها الشخصية، ومنها مقاطع راقصة ظهرت فيها عارضة الأزياء السعودية وهي ترقص على أنغام الموسقى بحركات جنونية.

ومن بين إطلالاتها المثيرة للجدل إطلالة ظهرت فيها مع كلابها، حيث ظهرت مودل روز في الفيديو وهي تعبر عن غضبها مما تفعله كلابها في سيارتها، حيث تحدثت عن معاناتها، إلا أن إطلالة عارضة الأزياء الشهيرة كانت أكثر ما لفت الأنظار إليها، حيث ظهرت مرتدية جاكت أبيض شتوي، وظهر أسفله مالة صدر رياضية كشفت عن جزء من جسم العارضة الشهيرة، لتتعرض لموجة واسعة من الانتقادات.

كما تعرضت مود روز لانتقادات حادة بعد نشرها مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص فيه بدون بنطال، وآخر ظهرت فيه عارضة الأزياء الشهيرة،وهي ترقص بحركات جنونية،.

مرتدية بنطال رياضي أبيض وقميص كاروهات واسع مفتوح أسفله حمالة صدر رياضية، وبمجرد نشر الفيديو انهالت التعليقات التي عبرت عن انتقاد أصحابها لما تظهر به عارضة الأزياء الشهيرة في الفيديوهات التي تنشرها.