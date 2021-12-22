شاهد .. مشخصاتي من الطراز الرفيع .. كادت أنغام ان تتسبب في سجنه وبكى 25 ليلة بسبب هذه المسرحية وظل يصرخ ساعتين قبل وفاته اليكم ابرز المواقف في حياة الفنان نجاح الموجي

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/22 الساعة 09:00 صباحاً | (مايا)

في حياة الفنان نجاح الموجي مواقف كثيرة من النجاحات والشهرة السريعة إلى الإخفاقات ثم العودة.

.وترك نجاح الموجي إرثا فنيا كبيرا سواء في السينما أو التليفزيون، ويظل الجمهور يردد كلمات قالها في أعمال مختلفة.

وفي هذا الفيديو نتعرف على محطات من حياة نجاح الموجي الفنية والشخصية.