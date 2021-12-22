شاهد .. تفاصيل مثيرة في حياة (حسن عابدين) الفنان المحارب .. هرب من الإعدام وطردوه من أمام قبر الرسول وأعاده الشيخ الشعراوي للفن

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/22 الساعة 09:30 صباحاً | (مايا)

في حياة الفنان الراحل حسن عابدين الكثير من الأسرار والمواقف الصعبة.

قبل الشهرة والنجومية كان من الفدائيين في حرب فلسطين عام 1948، وتعرض للآسر، وفي فترة انضمامه للجيش كان ضمن "المسرح العسكري" لتكون بداية انطلاقته في عالم الفن.

وفي هذا الفيديو نستعرض لقطات ومواقف من حياة "حسن عابدين".