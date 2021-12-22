شاهد – سما المصري بالبيكيني مجددًا

بيروت - أسيل الاحمر - نشرت الرقاصة المصرية سما المصري فيديو جديدًا لها ظهر مرتدية البيكيني الزهري في المسبح، وعرض مؤخرتها كالعادة ولم تأبه لكل التعليقات السلبية التي تنالها عقب نشر أي فيديو أو صورة لها.

وعلقت على الفيديو قائلة: (واضح أن السياسه مش وأكله معاكوا.. نخلينا في المايوه باه وحلاوه المايوه عشان واضح كده أن المايوه عليا مجنن نسوان كتييير اوي.. نسوان بتاعت عفاريت وبتخطف عيال صغيرة.. الفيديو كامل علي قناتي علي اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري.. موتي يابت ولا هاجيب سيره امك ولا اشهرك تاني.. قعدتك جنب جوزك في البيت وخلاص.. قوري كوسه واحشي كويس يامره احسن اجيبلك العفاريت يركبوكي ياخطافه العيال.. تأكلي مانجا يامره؟؟ ع الرايق احسن الهبله ام عفاريت بتضايق)

سما لا تتصرف بوعي، وتنشر كل ما تريده دون أن تراعي ظروف المجتمعات العربية التي لا تتقبل هذا الإنفاح الكبير ولا عرض الجسد والمؤخرات.

https://www.instagram.com/p/B2Zb5byHDug/